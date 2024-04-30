Алла говорила, що вони просто друзі: філіп кіркоров розповів, як став рогоносцем

Самозваний «поп-король» російської естради філіп кіркоров розповів про те, як його колишня дружина Алла Борисівна наставила йому роги разом із молодим гумористом Максимом Галкіним, який вчора продемонстрував «домашнє» фото дружини.

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За словами кіркорова, він намагався не помічати початку романтичних стосунків. Пугачова, своєю чергою, запевняла, що з Галкіним вони просто дружать.

Але при цьому в оточенні співака неодноразово лунали натяки на те, що дружба між Пугачової і Галкіним стала дуже близькою. Жінку разом із молодим залицяльником бачили в театрі та на світських заходах, але й на це Кіркоров не звертав уваги.

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«А потім демонстративно заявила, що вони з 2001 року мешкають разом. А я рогоносець уже 4 роки», — розповів філіп бедросович в ефірі програми на пропагандистському каналі НТВ.

В результаті співак стверджує, що до рішення Алли Борисівни поставився філософськи. Про це він стверджує і у новій пісні «Далі житиму», яку написав спеціально для сьогоднішнього дня: співаку 30 квітня виповнилося 57 років.

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Але цього року влаштовувати веселу вечірку співак не має наміру, адже рівно 30 років тому померла його мама.

Можливо, тому новий трек вийшов досить меланхолійним і трохи сумним. У ньому артист розповідає про різні труднощі, які бувають у житті, стверджують ЗМІ.

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Також філіп зазначає, що життя недовговічне, тому треба встигнути прийняти себе в цей короткий час і ніколи не здаватися.

«Я прийму удар і прийду туди, де моя доля. Але далі житиму», — співає філіп.

Нагадаємо, що взимку пропутінський співак не на жарт розлютив українську виконавицю Ірину Білик, виконавши її пісню під час концерту для російських військових в окупованому Донецьку.

Фото instagram.com/alla_orfel/

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