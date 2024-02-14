Ірина Білик потужно відповіла Кіркорову, який цинічно виконав її хіт в окупованій Горлівці
Співачка Ірина Білик відповіла підлабузнику Кремля Філіпу Кіркорову, який відвідав тимчасово окуповану Горлівку та заспівав там її хіт «Сніг». Артистка опублікувала відео з кадрами жахливих злочинів рф, терористичних актів проти мирного населення, які призвели до смертей, каліцтв та руйнувань. Ірина Білик звернулася до пропагандиста віршем російською мовою, в якому називає Кіркорова «генієм сорому, який продав свою душу дияволу»:
«Ты смотрел на себя вчера?
Отражение видел ты?
Посмотреть на себя пора!
«Гений» срама и наготы!
Песню сколько уж лет поешь?!
Но не понял ты только суть…
Если в сердце ворвалась ложь…
То порядочность не вернуть…
Ты поешь для того, кто мой…
На рассвете разрушил дом…
Распыляешься пред ордой,
Что растопчет тебя потом!
Украина стоит в слезах,
Ты глумишься сейчас над ней!
Бог накажет на небесах…
«Снег» в крови у твоих дверей…
Каждый раз, когда ты поешь…
Вспоминай мой печальный взгляд…
Душу дьяволу продаёшь…
…
Но её не вернешь назад…
Нагадаємо, свого часу, ще до повномасштабного вторгнення Ірина Білик співпрацювала з Кіркоровим, надала йому дозвіл на виконанння пісні «Сніг». Але на початку великої війни скасувала цей дозвіл і заборонила використовувати свою творчість. Проте Кіркоров продовжує виконувати цей хіт. До речі, Ірина переклала «Сніг» українською, пісня набула нових, глибоких сенсів у сучасних реаліях.
Фото: instagram.com/bilyk_iryna601
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