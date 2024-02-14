Ірина Білик потужно відповіла Кіркорову, який цинічно виконав її хіт в окупованій Горлівці

Співачка Ірина Білик відповіла підлабузнику Кремля Філіпу Кіркорову, який відвідав тимчасово окуповану Горлівку та заспівав там її хіт «Сніг». Артистка опублікувала відео з кадрами жахливих злочинів рф, терористичних актів проти мирного населення, які призвели до смертей, каліцтв та руйнувань. Ірина Білик звернулася до пропагандиста віршем російською мовою, в якому називає Кіркорова «генієм сорому, який продав свою душу дияволу»:



«Ты смотрел на себя вчера?

Отражение видел ты?

Посмотреть на себя пора!

«Гений» срама и наготы!

Песню сколько уж лет поешь?!

Но не понял ты только суть…

Если в сердце ворвалась ложь…

То порядочность не вернуть…

Ты поешь для того, кто мой…

На рассвете разрушил дом…

Распыляешься пред ордой,

Что растопчет тебя потом!

Украина стоит в слезах,

Ты глумишься сейчас над ней!

Бог накажет на небесах…

«Снег» в крови у твоих дверей…

Каждый раз, когда ты поешь…

Вспоминай мой печальный взгляд…

Душу дьяволу продаёшь…

…

Но её не вернешь назад…

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, свого часу, ще до повномасштабного вторгнення Ірина Білик співпрацювала з Кіркоровим, надала йому дозвіл на виконанння пісні «Сніг». Але на початку великої війни скасувала цей дозвіл і заборонила використовувати свою творчість. Проте Кіркоров продовжує виконувати цей хіт. До речі, Ірина переклала «Сніг» українською, пісня набула нових, глибоких сенсів у сучасних реаліях.

Фото: instagram.com/bilyk_iryna

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