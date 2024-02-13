Замолює «голий гріх»: путініст кіркоров виступив перед загарбниками в окупованій Горлівці
Путініст філіп кіркоров, який разом з іншими представниками «російського бомонду» потрапив під «суворе засудження» за участь у «голій вечірці», приїхав на тимчасово окуповані території Донецької області України.
Роспабліки виклали у мережу відео, зняте, як стверджується в Горлівці, де кіркоров побував у госпіталі та виступив перед пораненими окупантами, заявляючи, що «нікуди не збирається відїжджати».
кіркоров також казав про «надійний тил» та обіцяв оплатити протези трьом загарбникам.
Не виключено, що поїздкою на окуповані території співак демонструє лояльність путіну та намагається «спокутувати» за вечірку у Івлєєвої, яка спричинила масову істерику в росії.
До речі, раніше у Горлівці та Донецьку засвітився ще один учасник «голої вечірки» — Діма Білан, який заявляв, що навідався на окуповані території з «гуманітарною місією».
Фото з мережі368
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