Путініст філіп кіркоров, який разом з іншими представниками «російського бомонду» потрапив під «суворе засудження» за участь у «голій вечірці», приїхав на тимчасово окуповані території Донецької області України.

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Роспабліки виклали у мережу відео, зняте, як стверджується в Горлівці, де кіркоров побував у госпіталі та виступив перед пораненими окупантами, заявляючи, що «нікуди не збирається відїжджати».

кіркоров також казав про «надійний тил» та обіцяв оплатити протези трьом загарбникам.

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Не виключено, що поїздкою на окуповані території співак демонструє лояльність путіну та намагається «спокутувати» за вечірку у Івлєєвої, яка спричинила масову істерику в росії.

До речі, раніше у Горлівці та Донецьку засвітився ще один учасник «голої вечірки» — Діма Білан, який заявляв, що навідався на окуповані території з «гуманітарною місією».

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Фото з мережі

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