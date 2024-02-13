37.89 / 38.44 40.94 / 41.64
Київ: +9
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Замолює «голий гріх»: путініст кіркоров виступив перед загарбниками в окупованій Горлівці

12:58 13 лютого 2024
Філіп Кіркоров

Путініст філіп кіркоров, який разом з іншими представниками «російського бомонду» потрапив під «суворе засудження» за участь у «голій вечірці», приїхав на тимчасово окуповані території Донецької області України.

Роспабліки виклали у мережу відео, зняте, як стверджується в Горлівці, де кіркоров побував у госпіталі та виступив перед пораненими окупантами, заявляючи, що «нікуди не збирається відїжджати».

кіркоров також казав про «надійний тил» та обіцяв оплатити протези трьом загарбникам.

РЕКЛАМА

Не виключено, що поїздкою на окуповані території співак демонструє лояльність путіну та намагається «спокутувати» за вечірку у Івлєєвої, яка спричинила масову істерику в росії.

До речі, раніше у Горлівці та Донецьку засвітився ще один учасник «голої вечірки» — Діма Білан, який заявляв, що навідався на окуповані території з «гуманітарною місією».

РЕКЛАМА

Фото з мережі

РЕКЛАМА

368

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Вогняний жеребець

Терезам — вирішення проблем, Тельцям — зміни в житті, Левам — успіх у справах: що обіцяють зорі, Анжела Перл та погода на день Вогняного Жеребця

Валерій Залужний

«Разом до перемоги»: Залужний підірвав мережу знімком з дружиною

пиріг з сиром

Швидкий пиріг із сиром: смачно так, що не відірватися

Мунір Хамуд

Помер у перший день роботи тренером: ексфутболіст збірної залишив сиротами п'ятьох дітей

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту