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В халаті і з рушником на голові: Галкін показав, як насправді виглядає Алла Пугачова

18:12 29 квітня 2024
Максим Галкін та Алла Пугачова

Російський гуморист Максим Галкін показав, як насправді виглядає його зіркова дружина Алла Пугачова, яка нещодавно відзначила 75-річний ювілей. Шоумен поділився світлиною на своїй сторінці в інстаграмі. Алла Борисівна виглядає зовсім по-домашньому: вона без краплі макіяжу позує на терасі в ніжному рожевому халаті з рушником на голові у променях вранішнього сонця.

«Доброго ранку!» — коротко підписав Максим світлину коханої.

Прихильники в коментарях засипали співачку компліментами, зазначаючи, що вона прекрасно виглядає.

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«Має дуже гарний вигляд, і яка різниця: пластика, косметологи… Краса потребує коштів. АБ заслужила».
«Людина з чистою совістю!»,
«Яка вона мила та домашня»,
«Алла Борисівна не змінюється! Красива та статні жінка», — пишуть в коментарях.

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Нагадаємо, Максима Галкіна в росії визнали іноагентом. Наразі розпочата процедура й проти Алли Пугачової.
До свого дня народження Алла Борисівна випустила дві нові пісні. Кажуть, що вона збирається в ювілейний тур Європою.

Фото: instagram.com/maxgalkinru

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