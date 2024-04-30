Великі покупки та старе кохання: гороскоп на травень 2024 для всіх знаків Зодіаку

Відома астрологиня Людмила Булгакова спеціально для «ФАКТІВ» склала гороскоп на травень 2024 року для всіх знаків Зодіаку. На думку Людмили, останній місяць весни принесе вітер змін і нагородить небувалою енергією навіть найспокійніші знаки Зодіаку. Нагадаємо, що Людмила Булгакова склала гороскоп на 2024 рік для всіх знаків Зодіаку.

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Овен

В очікуванні фінансового добробуту представникам знаку Овнів варто трохи пригальмувати свою активність. Намагайтеся протриматися до середини місяця, а потім братися до бою. Гарний час для завершення давніх проєктів та стосунків, які вже себе зжили.

Телець

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Не бійтеся заходити у некомфортні ситуації — пошук істини виведе вас на правильне рішення. Прислухайтеся до власної інтуїції і з побоюванням ставтеся до порад друзів. Розібратися у конфліктних ситуаціях вийде не відразу, тому краще не доводити справи до крайнощів.

Близнюки

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Травень подарує представникам знаку нові цікаві проєкти. Особливо будуть у фаворі зірок ті, хто займається творчістю. Гарний час для започаткування нових проєктів. Пропозиції по роботі будуть сипатися на вас «як із рогу достатку». Не поспішайте з рішенням та прийміть його у другій половині місяця.

Раки

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Місяць піднесе представникам знаку несподівані сюрпризи. Вони стосуватимуться особистих стосунків та зустрічей з тими, про кого ви, можливо, вже забули. Ностальгія охопить вас у повній мірі. Утриматися «на плаву» допоможуть поради друзів. Незважаючи на любов до самотності постарайтеся проводити більше часу в компанії друзів.

Леви

Сумніви, які турбували вас останнім часом, будуть розсіяні. Рішення прийдуть самі собою та виявляться очевидними. Гарний час для зміни місця роботи, а можливо навіть роду діяльності.

Діви

Пунктуальних представників знаку чекають великі випробування, які торкнуться емоційних питань. Можливе повернення коханих і друзів, зв'язок із якими був давно перерваний. Не варто починати переїзд на нове місце і навіть невеликий ремонт.

Терези

Травень виконає ваші бажання. Варто лише прислухатися до себе та зрозуміти, чого саме ви хочете від життя. Зосередьтеся на першочергових завданнях — це стосується роботи, особистих стосунків та здоров'я. Не забувайте, що навіть короткий відпочинок завжди дуже корисний.

Скорпіон

Настає місяць, коли знімаються всі перешкоди, які оточували вас останнім часом. У будь-яких починаннях ви отримаєте найсильнішу підтримку своєї сім'ї. Не забувайте, що їм теж не вистачає вашої уваги та турботи. Гарний час, щоб вирушити в коротку подорож.

Стрілець

Будьте готові до великих змін у вашому житті. Вони торкнуться здебільшого роботи і почнуть виявлятися у другій половині місяця. Першу варто присвятити близьким людям та своєму здоров'ю. Саме час пройти профілактику та підготуватися до спекотного сезону.

Козеріг

Випробування, якими піддавала вас доля останнім часом, нарешті закінчаться. Рішення будуть прийматись легко і приносити хороші результати. Фінансові питання найкраще вирішувати на початку травня, а ось другу половину місяця присвятіть новим проєктам.

Водолій

Гарний час, щоб ухвалити рішення, які давно вже цього вимагали. Не бійтеся починати нову справу — вона виявиться перспективною. Не плануйте переїзд чи ремонт — краще зайнятися цим у червні. Користь принесе самоаналіз та заняття йогою.

Риби

Ваші старання у травні будуть повністю винагороджені. Нарешті ви побачите плоди своїх проєктів, які вже давно вибудовували. Потрібно набратися лише трохи терпіння та результат настане вже в середині місяця. Будуть вирішені й фінансові питання — можна укладати угоди і робити великі покупки.

Раніше «ФАКТИ» писали, що 2024 стане переломним у долі п'яти знаків зодіаку.

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