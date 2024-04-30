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Міша Крупін та Фонд Притули випустили пісню, яка допоможе «втопити р**ню в крові»

17:50 30 квітня 2024
Сергій Притула і Міша Крупін

Телеведучий і волонтер Сергій Притула, який поки що не має «білого білета» і «броні», продовжує творити добрі справи задля підсилення ЗСУ.

Так, сьогодні його фонд і лідер гурту «Корупція» Міша Крупін оголосили збір 130 млн грн на 5000 FPV-дронів (2500 денних та 2500 нічних) в рамках проєкту «Рій помсти 24/7», говориться в Інстаграм-акаунті фонду.

Але збирати гроші вони будуть не зовсім звичним способом у якості донатів, а за допомогою пісні «Ї**ти **сню 24/7», слова до якої написали Сергій Притула і Олександра Вазіанова, а музику — Міша Крупін.

Він же і виконав пісню.

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«Пісня про те, що ворога потрібно знищувати цілодобово. Нехай вона нагадає, що не важливо, де ви знаходитесь зараз: в машині, вдома, йдете в навушниках по вулиці — саме в цей момент вас захищають люди, яким дуже потрібні FPV-дрони на фронті», — зазначили автори проєкту.

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Музикант і волонтери фонду планують придбати денні дрони з камерою нічного бачення для роботи в сутінках та тепловізійні, якими досвідчені екіпажі працюватимуть в глибоку ніч.

«Домовимось, якщо ви десь чуєте цю пісню, вас там просять «Задонать на FPV і втопи р**ню в крові», — киньте донат на «Рій помсти 24/7», — зазначили в фонді.

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Нагадаємо, що «Міс Всесвіт Україна"-2023 киянка Ангеліна Усанова, яка перемогла на міжнародному конкурсі краси Miss Eco International-2024, представила кліп EARTH («Земля») про найбільші проблеми, які постають перед жителями планети.

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