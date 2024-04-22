«Білого квитка» і «броні» немає: Притула розповів, чому він не в армії під час воєнного стану

Під час обговорення законопроєкту про мобілізацію у суспільстві постійно виникали пропозиції відправити на фронт депутатів та чиновників. А після того, як стало відомо, що кум президента «служить» у Нацгвардії і одночасно виступає з «кварталівцями», українці зацікавились, як вдається артистам (молодим та здоровим чоловікам) залишатись осторонь виконання свого конституційного обов'язку.

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Невже всім вдалося отримати «білий квиток», який звільняє від служби за станом здоров'я?

Свою відповідь на це питання дав у програмі Наталії Мосейчук відомий український телеведучий, засновник благодійного фонду Сергій Притула.

За словами Притули, у нього немає бронювання від мобілізації. Причиною цьому є те, що його благодійний фонд не є структурою, яка б підпадала під відстрочку. Волонтер отримав повістку і вже встиг пройти військово-лікарську комісію. Наразі він перебуває на обліку у Шевченківському ТЦК міста Києва. Попри відсутність відстрочки за сферою діяльності, Притула має іншу — через наявність трьох неповнолітніх дітей.

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Також Сергій стверджує, що, як тільки співробітники його фонду отримують повістку, вони одразу ж йдуть у ТЦК. За його словами, на фронті зараз перебуває 20 людей з організації.

Волонтер пригадав ситуацію, коли мобілізували керівника військового напрямку благодійного фонду. Притула вважає, що через паперову тяганину, деякі військові підрозділи втратили комунікацію з фондом. Тепер він переймається тим, що організація може втратити ще більше людей. Причиною цьому є те, що структура не має броні.

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«Було мобілізовано нашого керівника військового напрямку Романа Сініцина. В результаті, держава отримала дуже класного аеророзвідника, але сотні підрозділів втратили комунікаційну ланку з фондом. Для військових, мабуть, цей перехідний період був трошки напряжнішим. Я дуже переживаю, бо для держави ти не несеш якоїсь цінності, якщо за тебе десь не попросили або ти не входиш у перелік певних організацій», — розповів волонтер.

Громадський діяч поділився також тим, що не знає, як домовитися про бронювання для своїх співробітників. Проте, за його словами, він проти того, щоб благодійні фонди стали такими, які мають відстрочку. Притула переконаний, що таким чином ухилянти почнуть масово приєднуватися до волонтерських організацій.

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«За останніх 3 місяці фонд надав війську певного технічного рішення еквівалентно сумі близько 4 мільярдів гривень. Все завдяки роботі 6 людей. Якщо у мене цих хлопців мобілізують, то якийсь підрозділ отримає дуже хороших спеціалістів. Я не знаю як можна допроситися. Що значить просити? Я балакав з міністрами і все одно не можу забронювати людей, якщо вони в штатці фонду. Найсмішніше те, що я перша людина, яка проти того, щоб благодійні організації внесли до переліку тих, де можна бронювати працівників», — зізнався Притула.

Нагадаємо, у квітні під час виконання бойового завдання загинув соратник Притули Павло Петриченко. Павло був проєктним менеджером і учасником громадських ініціатив. У березні 2022 долучився до роботи волонтерського центру Сергія Притули, а у квітні мобілізувався до лав ЗСУ. Загинув Герой на Донеччині в районі Красногорівки.

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