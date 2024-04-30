Українська королева краси представила пісню по важливій для людства темі

Вчора, 29 квітня, «Міс Всесвіт Україна"-2023 киянка Ангеліна Усанова перемогла на міжнародному конкурсі краси Miss Eco International-2024, фінал якого відбувся в каїрському Triumph Hotel, у Єгипті.



Оскільки головною метою конкурсу є популяризація важливості дбайливого ставлення до нашої планети та екології, то за тиждень до від'їзду на конкурс Ангеліна представила кліп EARTH («Земля»).

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«Ми всі відчуваємо, як страждає наша Земля. Ми бачимо, як нашій планеті завдають кривди і знищують життя. Ми повинні прокинутись і почати спасати Землю», — йдеться у пісні.

За сюжетом, герої кліпу відвідують незвичний атракціон, де з допомогою спеціальних технологій кожен з бажаючих може фізично «відчути Землю».

Сама ж Ангеліна стверджує, що при формуванні концепції кліпу вона відштовхувалися від задуму про те, які б відчуття переповнювали нашу планету, якби вона була людною.

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В кліпі красуня-українка постає в образі вищого розуму — головної складової цієї технології, саме вона транслює візії у мозок інших героїв кліпу та контролює їх відчуття.

Локацією для зйомки кліпу не випадково став хол Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. Адже саме там розташоване велетенське панно «Біль землі», основною темою композиції якого є нагадування того, що наука повинна бути направленою на захист життя на Землі. І аж ніяк навпаки.

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Варто зазначити, що EARTH — не перша пісня Ангеліна. Раніше вона представила по темі екології «Пісню волі».

Нагадаємо, журі конкурсу Miss Eco International-2024 було вражене не тільки талантами Усанової, але й її вбранням, яке відображає проблему лісових пожеж та вторгнення росії в Україну. Сукня українки увійшла в трійку найкращих у категорії «Найкраща ЕКО сукня».

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