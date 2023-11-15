«Давно такого не було»: Ірині Білик знову зробили пропозицію руки та серця

Співачка Ірина Білик, яка після тривалого перебування за кордоном повернулася до України з гастрольним туром, отримала несподівану пропозицію. Просто під час концерту у Львові її покликали заміж. Чоловік вийшов на сцену з величезним букетом троянд, став на коліно та простягнув Ірині каблучку з пропозицією вийти за нього заміж.

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Розгублена співачка спочатку не знала, що відповісти. Та зрештою звернулася до нього зі словами:

«Напевно, всі можуть подумати, що ми в якомусь шоу. Для мене кохання, це і вірність, чесність. Обов'язково чесність. Мені б дуже хотілось мати такого чоловіка як ти. Але ж ми зовсім не знайомі, але я просто бачу тебе в залі і я дуже щаслива, коли ти зі мною на всіх концертах. І зараз я подумала, це буде не правильно, сказати людині, яка мене кохає, яка мені теж подобається, до речі. Це буде дуже неправильно сказати «ні», — відповіла залицяльнику Ірина.

Після чого глядачі почали скандувати: «Гірко! Гірко!».

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Білик додала, що хлопець буде для неї особливим фанатом, за якого, можливо, колись вона й вийде заміж.

Нагадаємо, раніше в мережі ширилися чутки про возз'єднання Ірини Білик з колишнім чоловіком Дмитром Коляденком. Та й сама співачка додавала хмизу, публікуючи спільні фото та відео, як вони проводять час разом.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що акторка Ірина Сопонару готується до весілля.

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Також акторка Дар'я Петрожицька оголосила про заручини та розповіла про свого нареченого.

Фото: instagram.com/bilyk_iryna

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