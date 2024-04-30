Оновлення даних через Інтернет недостатньо: чому військовозобов’язаним доведеться йти до ТЦК

Після того, як новий закон про мобілізацію вступить в силу 18 травня, всі військовозобов'язані чоловіки будуть змушені протягом 60 днів оновити свої дані або в ТЦК особисто, або в електронному кабінеті призовника, реєстрація в якому є добровільною.



Але враження про те, що можна буде оновити дані і не відвідувати військкомату — невірне. Адже після оновлення даних передбачено обов’язкове проходження ВЛК впродовж двох місяців, розповів під час ефіру «КИЇВ 24» адвокат Олег Мицик.

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За його словами, на сьогоднішній день в законі про мобілізацію написано про можливість оновлення анкетних даних шляхом їхнього подання й за допомогою засобів зв’язку, онлайн. Але після оновлення даних передбачено обов’язкове проходження ВЛК впродовж 60 днів.

Він уточнив, що наразі не заборонено і є прямим обов’язком здійснити оновлення даних, тобто військовозобов'язаний має подати дані про себе, свій сімейний стан, освіту, хвороби тощо.

Наступним кроком буде обов’язок пройти ВЛК.

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«І обов’язку пройти медичне обстеження ніхто не виключав, мова була про первинний етап — уточнення анкетних даних. Ініціатори норм в законі ймовірно уявляють так, що після отримання такої інформації (уточненої) зможуть належним чином викликати для проходження військово-лікарської комісії», — зауважив Мицик.

Він зазначив, що в законі передбачена, так звана заохочувальна норма для тих, хто добровільно з’явиться в ТЦК та пройде ВЛК.

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«Може бути прийнято рішення про вручення такій особі повідомлення — так звана повістка на відправку — на строк аж до двох місяців з моменту проходження ВЛК», — пояснив юрист.

Як зауважив Мицик, паралельно з законом про мобілізацію був внесений проект закону про внесення змін до Кодексу про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу про посилення відповідальності за не оновлення даних чи не прихід на ВЛК.

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«Цей закон (законопроект про відповідальність. — Авт.) розділили і він на сьогоднішній день пройшов лише перше читання і прийнятий за основу. Не факт, що він може не набути чинності раніше за закон про мобілізацію, до 18 травня. Оскільки ніяких перешкод в його прийнятті і швидкому введенню немає», — наголосив Мицик.

За його словами, згідно з законопроектом статтею 210.1 пропонується адміністративна відповідальність у вигляді штрафу до 51 тис грн за невиконання обов’язків.

«Це про оновлення „кабінету“, не з’явлення в ТЦК, не проходження медичного огляду. Одночасно ставиться питання про криміналізацію відмови від проходження ВЛК. Ну і прямо передбачена процедура позбавлення права на керування транспортним засобом… Думаю, що оце питання позбавлення спеціального права, ми його раніше осені, самої процедури і результатів не побачимо», — пояснив Мицик.

Зазначимо, що раніше речник Полтавського обласного ТЦК та СП майор Роман Істомін повідомив, що українцям обов’язково потрібно буде проходити ВЛК після уточнення даних у ТЦК. Робити це треба, навіть якщо вони отримали відстрочку.

Раніше «ФАКТИ» писали, що після 18 травня повістки вручатимуть навіть обмежено придатним громадянам, адже юридично такого поняття вже не буде існувати.

Фото te.20minut.ua/

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