У Києві різко зросли ціни на квартири вторинного ринку: де найбільш доступне житло

Навіть незважаючи на загрози втрати житла через «драконівські» штрафи від ТЦК, в Києві значно зросли ціни на квартири з вторинного ринку. Лише за півроку їхня вартість піднялася більш ніж на 9%.

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Такі дані наводить M2bomber.

При цьому в цінах за районами столиці зберігаються пропорції: у найдешевших районах житло вдвічі дешевше, ніж у найдорожчих.

Якщо оперувати цифрами, то статистика така: за останні 6 місяців середня вартість квадратного метра столичного житла зросла в ціні майже на 5000 грн: з 52 924 до 57 916 грн. У відсотках це становить 9,4%. При цьому найчастіше власники під час продажу виставляють вартість від 45 000 до 48 000 грн за квадратний метр. Частка таких оголошень становить 7,8%.

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Водночас на ринку столичної нерухомості трапляються навіть оголошення, де за квадратний метр житлової площі просять лише 9000 грн. Однак питома частка таких оголошень становить лише 0,1% від загальної кількості квартир, виставлених на продаж.

Відносно середніх цін, то по районах Києва ціна на квадратний метр коливається від 44 390 до 88 774 грн.

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Ціни по районам:

Деснянський район — 44 390 грн;

Святошинський і Оболонський — 52 768 грн;

Дарницький — 53 427 грн;

Подільський — 54 275 грн;

Голосіївський — 57 413 грн;

Дніпровський — 58 692 грн;

Солом'янський — 60 191 грн.

А найдорожче продають житло у Печерському (88 774 грн) і Шевченківському (73 287 грн) районах.

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В той же час на ринку нерухомості іноді з'являються і позитивні тенденції. До таких можна віднести рішення нардепів компенсувати воїнам-контрактникам частину першого внеску за житло.

Фото facebook.com/www.rieltor.ua/

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