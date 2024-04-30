У Києві різко зросли ціни на квартири вторинного ринку: де найбільш доступне житло
Навіть незважаючи на загрози втрати житла через «драконівські» штрафи від ТЦК, в Києві значно зросли ціни на квартири з вторинного ринку. Лише за півроку їхня вартість піднялася більш ніж на 9%.
Такі дані наводить M2bomber.
При цьому в цінах за районами столиці зберігаються пропорції: у найдешевших районах житло вдвічі дешевше, ніж у найдорожчих.
Якщо оперувати цифрами, то статистика така: за останні 6 місяців середня вартість квадратного метра столичного житла зросла в ціні майже на 5000 грн: з 52 924 до 57 916 грн. У відсотках це становить 9,4%. При цьому найчастіше власники під час продажу виставляють вартість від 45 000 до 48 000 грн за квадратний метр. Частка таких оголошень становить 7,8%.
Водночас на ринку столичної нерухомості трапляються навіть оголошення, де за квадратний метр житлової площі просять лише 9000 грн. Однак питома частка таких оголошень становить лише 0,1% від загальної кількості квартир, виставлених на продаж.
Відносно середніх цін, то по районах Києва ціна на квадратний метр коливається від 44 390 до 88 774 грн.
Ціни по районам:
- Деснянський район — 44 390 грн;
- Святошинський і Оболонський — 52 768 грн;
- Дарницький — 53 427 грн;
- Подільський — 54 275 грн;
- Голосіївський — 57 413 грн;
- Дніпровський — 58 692 грн;
- Солом'янський — 60 191 грн.
А найдорожче продають житло у Печерському (88 774 грн) і Шевченківському (73 287 грн) районах.
В той же час на ринку нерухомості іноді з'являються і позитивні тенденції. До таких можна віднести рішення нардепів компенсувати воїнам-контрактникам частину першого внеску за житло.
Фото facebook.com/www.rieltor.ua/218
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