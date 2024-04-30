Зможуть забирати авто і житло: українці шоковані намірами Ради підняти штрафи за неявку до ТЦК до 204 тисяч грн

Після ухвалення закону про мобілізацію в суспільстві почали жваво обговорювати інший законопроєкт (№ 10379), який стосується покарання для ухилянтів. Він передбачає суттєве, від 153 тисяч до 204 тисяч гривень, збільшення штрафів за порушення законодавства про мобілізацію.

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Наразі в соцмережах українці почали бурхливо обговорювати те, а чи не забере держава житло в разі несплати такого штрафа, пише ТСН.ua з посиланням на адвоката Миколу Максимова, який знається в тому числі і в питаннях мобілізації.

«Арештувати майно можуть, навіть якщо штраф є меншим, — каже Микола Максимов. — Навіть 10 гривень недоплаченого штрафу або окремого маленького штрафа достатньо для того, щоб накласти арешт на будь-яке майно», — зназначив він.

До цього адвокат додав: «Якщо сума штрафу буде понад 160 тисяч грн, то цього буде достатньо для того, щоб звертатись зі стягненням на єдине майно громадянина. На житло, на транспортний засіб. У разі необхідності, у разі того, що під час виконавчого провадження не буде досягнуто якогось компромісу, то таке майно може бути виставлено на публічні торги».

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За словами Миколи Максимова, наприклад, в разі блокування банківської картки боржника, вона може блокуватись тільки на зняття, а не на надходження на неї грошей.

«Треба ще не забувати про те, що, якщо, наприклад, штраф буде у розмірі 170 тисяч грн, то буде ще виконавчий збір у розмірі 10%. Ц еще плюс 17 тисяч грн. А ще будуть витрати виконавчого провадження», — каже адвокат Максимов.

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Втім, за його даними, штраф можно буде оскаржити.

«Наприклад, у патрульної поліції є досвід складання протоколів про адміністративні правопорушення. У працівників ТЦК такого досвіду немає. Я впевнений, що як тільки піде цей величезний вал штрафів, то буде величезна кількість помилок. Я впевнений, що певний шанс буде у кожного скасувати штраф», — каже адвокат.

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Крім цього, адвокат додає, що наявні грошові кошти на арештованих рахунках можуть списати як всі, так і частину.

«Якщо буде йтись про цивільну людину, то можуть арештувати все, що є на банківській картці. Буде стягнуто для погашення боргу. Інша ситуація — якщо людина систематично отримує заробітну плату. В такому випадку виконавець не може забирати все, а тільки біля 20%. Але якщо у людини на картці є, наприклад, 120 тис грн, а її оштрафували на 170 тис грн, то спишуть всі наявні кошти, а потім кожного місяця виконавець буде списувати до 20%. В разі, якщо людина повідомить, що отримує заробітну плату», — уточнив Микола Максимов.

Нагадаємо, після набрання чинности нового закону про мобілізацію повістки будут вручати всім чоловікам від 18 до 60 років.

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