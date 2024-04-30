Приклад успішних колаборацій артистів з метою допомоги ЗСУ надихає і їхніх колег, які з більшим ентузіазмом займаються подібними речами.

Так, український співак MONATIK об'єднався з гуртом «ТНМК», репером OTOY, виконавцями Мішею Правильним та Богданом Купером, аби допомогти військовим. Про це він написав у себе в соціальній мережі.

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Зокрема, артисти взяли участь у благодійному концерті «Нашебачення». Мета заходу — зібрати кошти на допомогу українським захисникам. Зокрема, під час концерту відбувався збір на FPV-дрони для «Азову» і 3-ї окремої штурмової бригади.

У рамках співпраці музиканти представили на шоу «Нашебачення» неочікувану новинку. Артисти виконали трек, який отримав назву «Спешл». Прем'єра спільної композиції відбулася на концерті «Нашебачення», а нині ж вона доступна на інших майданчиках.

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«Мені дуже імпонує творчість цих артистів. Щиро вважаю OTOY, Мішу та Богдана — надзвичайно глибокими та сильними поетами сучасності. „ТНМК“ — це взагалі легенди. Я ріс на їхній музиці і для мене велика честь, що їм сподобалася ідея взяти участь в спільній колаборації. Всі вони є авторами і пишуть дуже потужні тексти, вірші. Мені дуже хотілося б, щоб в Україні створювалося та множилося сучасне українське мистецтво», — висловився про їхню співпрацю Дмитро Монатік.

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Нагадаємо, що українські артисти не тільки активно допомагають військовим, але й самі стають йдуть на війну і стають на захист Батьківщини. Так, зокрема, вчинив репер Ярмак.

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