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Сама собі наврочила: Катерина Кухар показала жартівливий ролик про танцівників і попала в подібну халепу

21:12 30 квітня 2024
Катерина Кухар

Відома українська балерина, прима Національної опери Катерина Кухар легка на підйом і оптимістично налаштована жінка. Навіть отримавши серйозну професійну травму, вона не стала лити гіркі сльози, а з усмішкою розповіла про інцидент.

Жінка призналася, що збиралася записати привітання для колег на Всесвітній день танцю, який відзначався 29 квітня. Про це вона розповіла у себе в акаунті у соціальній мережі.

В ролику артистка показала, як спотикаються представники різних танцювальних напрямків — народних танців, класичного балету, виконавці канкану. Ніхто з танцюристів не подає виду, що спотикнувся, а намагається перетворити свою необачність в елемент танцю. Але, виявляється, не все можна змоделювати навіть людям, які професійно володіють своїм тілом.

«Мініатюра „Наврочила“… Записала для вас заздалегідь відео до дня танцю, а через два дні отримала травму на сцені… та зараз ледве ходжу», — зазначила вона.

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Українці оцінили відвертість танцівниці і намагались підтримати її в коментарях.

«Тримайтеся, скорішого одужання, бережіть себе»; «Катерино, дуже чекаю на те, коли вас запросять грати у кіно! У вас неймовірний талант!»; «Бережіть себе! і зі святом»; «Краса, талант, гумор, натхнення! Захоплююсь Вами», — пишуть шанувальники.

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Нагадаємо, нещодавно стало відомо про те, що колега Катерини Кухар, відомий український танцівник Дмитро Дікусар, вирішив на час забути про професійні танці і вступив до лав ЗСУ, щоб захищати Україну.

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