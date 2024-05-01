Можуть перевірити документи та оглянути автомобіль: у центрі Києва проводять контртерористичні заходи (фото)

В столиці, де СБУ періодично затримує російських агентів, проводяться планові контррозвідувальні (безпекові) заходи.

Як зазначають в Службі безпеки України, це стосується Шевченківського району Києва, серед основних локацій — Софійська і Михайлівська площі та прилегла місцевість.

ВІДЕО ДНЯ



Фото СБУ

Фото СБУ

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Основна мета заходів — перевірка та посилення контрдиверсійного захисту важливих державних об’єктів та місць масового перебування людей. Відпрацювання відбуваються спільно з Управлінням державної охорони, Національною поліцією, Військовою службою правопорядку ЗСУ та іншими підрозділами, залученими до оборони столиці.

Фото СБУ

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Громадян попереджають, що під час безпекових заходів силовики:

проводять огляд території та окремих будівель і приміщень (помешкання, офіси, місця загального користування багатоквартирних житлових будинків, закладів сфери громадського обслуговування тощо) для виявлення заборонених до обігу предметів;

⁠здійснюють перевірку громадян, які перебувають на території центральної частини міста.

Під час проведення заходів можливі обмеження проходу та проїзду вулицями міста, перевірка документів громадян та огляд автотранспорту.

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Фото СБУ

Містян та гостей столиці просять із розумінням поставитися до можливих незручностей і належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців, а також наголошують, що при собі необхідно мати документи, що посвідчують особу, та дотримуватись режиму комендантської години.

Нагадаємо, що днями в Києві терміново евакуйовували пацієнтів двох лікарень через побоювання ракетного удару по медзакладам.

Фото СБУ

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