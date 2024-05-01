На Шерон Стоун подали до суду на відшкодування чималих збитків: що сталося

На відому акторку Шерон Стоун, яка вразила глядачів на Берлінале, подали до суду за збитки, які вона нібито заподіяла під час аварії, яка сталась минулого року. Згідно з заявою, отриманою People, 66-річну актрису «Основного інстинкту» звинувачують у водінні на високій швидкості та здійсненні «небезпечних» маневрів на автомобілі, які призвели до того, що вона врізалася в інший автомобіль і поранила жінку.

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Потерпіла Аманда Годепскі подала скаргу на акторку до Верховного суду Лос-Анджелеса у квітні за пошкодження майна та тілесні ушкодження. Вона стверджує, що збитки перевищили 35 000 доларів США, і вимагає їх відшкодування.

Згідно з судовими документами, інцидент стався 30 червня 2023 року на автомагістралі США Route 101. Годепскі стверджує, що Стоун у той час «недбало володіла, експлуатувала, керувала транспортним засобом» і вдарила автомобіль потерпілої, в результаті чого вона отримала тілесні ушкодження та пошкодження майна.

«Відповідачка Шерон Вонн Стоун спричинила зіткнення, керуючи автомобілем надто швидко для умов дорожнього руху, здійснивши небезпечний поворот на смугу руху позивачки та зіткнувшись з транспортним засобом позивачки», — йдеться в заяві.

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У документах стверджується, що дії Стоун порушили принаймні три правила водіння у Каліфорнії, включаючи занадто швидке водіння для умов руху, небезпечний поворот і небезпечну зміну смуги руху.

Годепскі назвала причиною подання недбалість Стоун і сказала, що вона зазнала «втрати заробітної плати», «пошкодження майна», «загального збитку» та «втрати здатності заробляти». Крім того, вона сказала, що в результаті інциденту їй довелося оплатити лікарняні та медичні витрати та зазнати «емоційного стресу», «економічної шкоди» та «неекономічної шкоди».

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Це не перший випадок, коли Стоун змушена боротись у суді. У 2012 році її колишня няня подала до суду на актрису за порушення трудового законодавства та принизливі коментарі щодо її етнічної приналежності, повідомляє The Daily Mail.

Стоун також брала участь у запеклій боротьбі за опіку над своїм 23-річним сином Роаном з колишнім чоловіком Філом Бронштейном. Пізніше в подкасті «Стіл для двох з Брюсом Боззі» вона розповіла, що зрештою втратила опіку над Роаном через свою роль у «Основному інстинкті», і додала, що втрата опіки над дитиною фізично «розбила їй серце«

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Раніше повідомлялося, що Шерон Стоун розповіла про досвід знайомств в інтернеті.

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