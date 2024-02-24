У розкішній вечірній сукні: неймовірна Шерон Стоун вразила глядачів на Берлінале

Не лише німецькі зірки ходять червоною доріжкою Берлінале: актриса Шерон Стоун, яка розповіла про досвід знайомств в інтернеті, з'явилася на 74-му Берлінському міжнародному кінофестивалі.

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65-річна зірка була одягнена в обтислу білу сукню. Шерон Стоун поєднала її з об'ємною чорною накидкою, яку вільно накинула на плечі. Актриса також обрала прозорі рукавички і чорні туфлі на шпильках. Щоб завершити свій образ, вона додала блискуче намисто і невеликий клатч з паєтками.

У своєму Instagram-акаунті Шерон Стоун подякувала Берлінале і своїй «чудовій команді». Зірка також розповіла, що її сукня була від Dolce & Gabbana. Американка провела кілька днів у столиці Німеччини і відкрила свою художню виставку «Тотем» в Galerie Deschler в Берлін-Мітте.

Шерон Стоун — не єдина голлівудська зірка, яка цього року приїхала до Німеччини на Берлінський кінофестиваль. Актори Кілліан Мерфі та Метт Деймон з'явилися на гала-вечорі відкриття. Вероніка Феррес і Філіп Лам, також були удостоєні такої честі. Не пропустив подію і міністр охорони здоров'я ФРН Карл Лаутербах, який прийшов зі своєю новою дівчиною Елізабет Ніяр. Він публічно підтвердив їхні стосунки лише кілька тижнів тому.

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Раніше повідомлялося, Леонардо Ді Капріо розповів «E! News», що він неймовірно вдячний Шерон Стоун.

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