Злочинець і наркоман: Шерон Стоун розповіла про досвід знайомств в інтернеті

Акторка Шерон Стоун, яка раніше поділилася особистою трагічною історією, розповіла про свій різноманітний досвід знайомств в інтернеті. 65-річна зірка пригадала зустрічі з чоловіками, один з яких виявився засудженим злочинцем, а інший був героїновим наркоманом, далеким від того образу, який він створював у соцмережі.

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Стоун розповіла, як вона раптово пішла з побачення з чоловіком у готелі Bel-Air в Лос-Анджелесі, тому що він вживав наркотики. Попри цей складний досвід, вона визнала позитивні сторони додатків для знайомств, згадавши про два віртуальні стосунки під час пандемії COVID-19.

«Я була майже як терапевт, — розповіла вона в інтерв'ю The Times. — Один чоловік, якому дружина сказала, що хоче розлучитися (у них було двоє маленьких дітей), намагався це пережити. А інший розлучився зі своєю дівчиною. Вона завагітніла і замість того, щоб вийти заміж, зробила аборт… Він все ще був дуже сильно закоханий у неї, і я допомогла йому пережити це. Це було дуже корисно для нас обох. Я не знаю, як це пояснити».

За словами акторки, на сайтах знайомств вона нікого не шукає:

«Я ніколи нікого не шукала. Тому що я не думаю, що так буває. Ти десь стоїш, хтось підходить і починає з тобою розмовляти, а ти обертаєшся і думаєш: „Що?“ І наступна річ, яку ти знаєш, це те, що минуло два роки. Ви не шукаєте список, а потім ваш список приходить. Це те, що роблять люди, які не мають стосунків. Щоб заспокоїти себе і відчути, що вони активно докладають зусиль до того, щоб вони з'явилися у їхньому житті».

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Раніше Леонардо Ді Капріо вразив зізнанням про свої стосунки з Шерон Стоун.

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