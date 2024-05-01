Alyona Alyona & Jerry Heil розкрили секрети номера для «Євробачення», який поставила всесвітньо відома режисерка

Підготовка до міжнародного пісенного конкурсу, який відбувається цьогоріч в Мальме, в повному розпалі. На майданчику Malmö Arena вже відбулися перші репетиції учасників. Свій номер показали наші представниці Alyona Alyona & Jerry Heil та розкрили секрети постановки, режисеркою якої стала Таню Муіньо, яка створювали кліпи для багатьох світових зірок: Гаррі Стайлз, Сем Сміт, Ленні Кравіц, Дженніфер Лопес, Дуа Ліпа, DOJA CAT, Cardi B.

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«Напочатку нашої співпраці ми проговорили все, що болить та резонує нам в нашій пісні і вже за декілька діб почули бачення режисерки, яке вразило нас. Ми зрозуміли: це те, як ми хочемо через наш номер промовляти до світу! Єдність, сталева сила дів, віра та воля! Музика таки єднає світ, ми впевнені! І знаємо, що ця постановка зʼєднає серця по всьому світу в прагненні до перемоги світла над темрявою!», — повідомляють Alyona Alyona & Jerry Heil в інстаграмі.

Також вони розповіли, що після першої репетиції є над чим працювати і що змінювати. Зокрема, це стосується костюмів, які виявилися занадто довгими та створюють незручності під час виступу. Будуть зміни і в самому номері. Всі деталі дівчата обіцяли розповісти згодом.

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Нагадаємо, Аlyona Аlyona та Jerry Heil виступлять у першому півфіналі 7 травня під номером 5. Букмекери прогнозують Україні місце в десятці.

Другий півфінал відбудеться 9 травня, фінал — 11. Цьогоріч бали від України оголошуватиме співачка Джамала.

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Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

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