alyona alyona та Jerry Heil відправилися на «Євробачення» в Мальме

Представниці України на «Євробаченні» — співачки alyona alyona та Jerry Heil відбули до Мальме (Швеція). Напередодні вони поспілкувалися з пресою та розповіли про місію на конкурсі та розкрили деякі деталі. Перед журналістами артистки зявилися у футболках з ключами. Таким чином alyona alyona та Jerry Heil привернули увагу до благодійного збору на відбудову Великокостромської гімназії, зруйнованої російською ракетою. Ключ був знайдений під завалами та став символом відновлення.

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«Для багатьох українців такі ключі — це єдине, що залишилося від їхнього дому. І вони тримають в кишенях ці свої фантомні будинки. Тому хочеться, щоб люди відбудовували навчальні заклади, будинки і все на світі. І важливо такими ключами розблокувати дитинство дітей, які зараз втратили своїх однокласників через зруйновані школи, втратили велику частину дитинства, які хочуть повернутися до офлайн навчання», — сказала аlyona аlyona.

Мета збору — 10 мільйонів гривень. Кожному, хто задонатить, артистки обіцяють відео подарунок або особисту зустріч.

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На залізничному вокзалі в Києві alyona alyona та Jerry Heil проводжали фанати та журналісти. Потяг назвали «Євробачення — Експрес», а перед його відправленням увімкнули пісню дівчат «Teresa & Maria».

У Мальме днями вже розпочнуться репетиції. alyona alyona та Jerry Heil виступлять у першому півфіналі 7 травня під номером 5. Букмекери прогнозують Україні місце в десятці.

Другий півфінал відбудеться 9 травня, фінал — 11. Цьогоріч бали від України оголошуватиме співачка Джамала.

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Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

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