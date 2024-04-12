Пісня alyona alyona та Jerry Heil стала однією з найпопулярніших на «Євробаченні 2024»

Попри те, що alyona alyona та Jerry Heil втратили лідерство в букмекерському рейтингу, пісня «Teresa & Maria» представниць України на «Євробаченні» стала однією з найпопулярніших серед єврофанів. Вона набрала понад 4,4 мільйони переглядів на офіційному You-Tube-каналі пісенного конкурсу та посідає друге місце за популярністю.

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А лідирує представник Нідерландів Joost Klein з піснею «Europapa», яка зібрала 18 мільйонів переглядів.

На третьому місці цього рейтингу популярності опинилася представниця Ізраїлю Еден Голан з піснею «Hurricane» — 3,9 переглядів. На четвертому — представниця Греція Марина Сатті з піснею «Zari». На п'ятому місці співачка Луна з піснею «The Tower», яка представляє Польщу.

Наразі співачки перебувають в Амстердамі, де планують виступити для фанів з Нідерландів. Далі триватимуть репетиції нового номеру для сцени «Євробачення» в Мальме.

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Цілком ймовірно, що після перших репетицій зміняться прогнози букмекерів. Наразі Україна посідає четверту сходинку, а лідирує — Швейцарія. Співак Немо може стати першим за всю історію конкурсу небінарним артистом.

Наразі рейтинг букмекерів виглядає так:

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Нагадаємо, alyona alyona & Jerry Heil виступлять у першому півфіналі «Євробачення» 7 травня під номером п’ять.

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Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

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