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Стало відомо, хто від України оголошуватиме бали на «Євробаченні»

12:41 24 квітня 2024
Джамала

Стало відомо, хто цьогоріч буде оголошувати бали від України на «Євробаченні», яке відбудеться вже за кілька тижнів в Мальме (Швеція). Речницею від нашої країни стане переможниця міжнародного пісенного конкурсу 2016 року Джамала. 11 травня, в день фіналу, вона в прямому ефірі оголосить бали, які поставить учасникам конкурсу Національне журі. Про це повідомляє Суспільне.

«Переможниця Євробачення-2016 Jamala стане речницею від України на конкурсі у шведському Мальме. Співачка оголосить бали Нацжурі України в прямому ефірі гранд-фіналу „Євробачення-2024“ 11 травня, який транслюватиме Суспільне», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 7 та 9 травня відбудуться півфінали конкурсу. Переможця оберуть під час фіналу — 11 травня.
Представниці України alyona alyona та Jerry Heil з піснею «Teresa & Maria» виступлять у першому півфіналі під номером 5. Співачки розповіли про підготовку до конкурсу та показали нові образи.

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Фото: instagram.com/suspilne.eurovision

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