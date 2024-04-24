Стало відомо, хто від України оголошуватиме бали на «Євробаченні»
Стало відомо, хто цьогоріч буде оголошувати бали від України на «Євробаченні», яке відбудеться вже за кілька тижнів в Мальме (Швеція). Речницею від нашої країни стане переможниця міжнародного пісенного конкурсу 2016 року Джамала. 11 травня, в день фіналу, вона в прямому ефірі оголосить бали, які поставить учасникам конкурсу Національне журі. Про це повідомляє Суспільне.
«Переможниця Євробачення-2016 Jamala стане речницею від України на конкурсі у шведському Мальме. Співачка оголосить бали Нацжурі України в прямому ефірі гранд-фіналу „Євробачення-2024“ 11 травня, який транслюватиме Суспільне», — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 7 та 9 травня відбудуться півфінали конкурсу. Переможця оберуть під час фіналу — 11 травня.
Представниці України alyona alyona та Jerry Heil з піснею «Teresa & Maria» виступлять у першому півфіналі під номером 5. Співачки розповіли про підготовку до конкурсу та показали нові образи.
Фото: instagram.com/suspilne.eurovision66
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