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Авіатроща за участі американського F-16: що відомо

13:16 2 травня 2024
F-16

Торік сталася авіакатастрофа вертоліта MH-60 в Середземному морі, в якій загинули п’ятеро американських військових. Днями військовий літак F-16 розбився поблизу авіабази Холломан в Нью-Мексико, повідомив телеканалу Fox News полковник ВПС, командир 49-го крила Джастін Спірс.

За його словами, пілот літака зміг безпечно катапультуватися і був доставлений до місцевої лікарні, де його стан визнали задовільним і згодом відпустили додому.

Літак F-16 Fighting Falcon ВПС США розбився неподалік від бази поблизу Національного парку White Sands 30 квітня об 11:50 за місцевим часом.

«Ми тісно співпрацюємо з місцевою владою, особливо з персоналом Національного парку, щоб забезпечити безпеку і благополуччя громадськості та наших рятувальників, а також захистити цілісність місця катастрофи, — сказав полковник Спірс. — Розслідування причин інциденту буде проведено комісією кваліфікованих офіцерів».

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Хоча Національний парк White Sands відкритий для відвідування, район падіння літака ще закритий у зв'язку з ліквідацією наслідків надзвичайної ситуації.

Раніше «ФАКТИ» писали, що росія активізувала гібридну війну в Європі. Виникли проблеми в роботі GPS у Польщі.

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