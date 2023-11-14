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П’ятеро людей загинули: Пентагон повідомив офіційну версію загадкової авіакатастрофи в Середземному морі

11:02 14 листопада 2023
гвинтокрил MH-60

Міністр оборони США Ллойд Остін опублікував офіційне уточнення щодо авіакатастрофи в Середземному морі, внаслідок якої загинули п'ятеро американських військових. Глава Пентагону повідомив, що біля берегів Кіпру розбився вертоліт MH-60, а не транспортний військовий літак, як стверджували ЗМІ.

«Ми оплакуємо трагічну загибель п'яти військовослужбовців США під час нещасного випадку на навчаннях у Середземному морі», — йдеться в заяві Остіна.

Незабаром після цього видання Stars and Stripes, яке першим повідомило про авіакатастрофу, внесло правки у свою статтю.

У ній йшлося про те, що трагедія сталася під час планового дозаправлення літака в повітрі.

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Висловлювалися припущення, що до загибелі американських військовослужбовців можуть бути причетні або ХАМАС, або іранський Корпус вартових ісламської революції. Як відомо, після масштабної терористичної атаки ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня, США збільшили свою військову присутність на Близькому Сході. Зокрема, туди направили авіаносець USS Gerald Ford.

Однак Пентагон відкинув цю версію. Підкреслюється, що катастрофа гелікоптера сталася з технічних причин, а не внаслідок бойових дій чи диверсії.

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Раніше повідомлялося, що країни НАТО у вересні біля берегів Естонії та Латвії провели масштабні навчання «Північне узбережжя». Військові відпрацьовували дії в Балтійському морі в разі нападу.

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