«За всіма законами фізики мав померти»: колишнього в'язня донбаських бойовиків та публіциста Станіслава Асеєва поранено на фронті під Очеретиним

Відомий публіцист та військовий Станіслав Асєєв, який більше двох з половиною років провів у полоні бойовиків у Донецьку, отримав поранення у боях за селище Очеретине Покровського району на Донеччині, яке наразі активно штурмують російські загарбники. Про це сам військовий повідомив у соцмережі Х (раніше Twitter).

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«Я живий, хоча за всіма законами фізики та ймовірності мав би померти. Позиції, на жаль, втрачені. Зараз я в лікарні зі струсом мозку», — розповів у своєму дописі Станіслав.

Також він зазначив, що невдовзі звернеться до своїх підписників за допомогою, оскільки його підрозділ має великі матеріальні втрати.

Відомий український блогер Денис Казанський у своєму дописі в соцмережі Facebook закликав підтримати пораненого публіциста та військового, замовивши його щойно видану книгу «Мельхіоровий слон» (це можна зробити за посиланням).

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«Стас планував презентувати його в Києві 28 квітня, але не зміг через загострення на фронті», — додав у своєму дописі блогер.

Як писали «ФАКТИ», днями Асєєв емоційно прокоментував пост своєї колеги, захисниці України Катерини Поліщук, яка зазнала хейту в соцмережі.

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Минулого року поранення отримав колишній в’язень Кремля Олег Сенцов.

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