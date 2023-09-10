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Суспільство та люди

«У госпіталізації немає необхідності»: знову поранений на фронті Олег Сенцов показав «подаруночок», який застряг у бронежилеті (фото)

19:47 10 вересня 2023
Олег Сенцов

Український режисер та військовослужбовець Олег Сенцов, який цього літа потрапив під ворожий артобстріл та був поранений, був контужений під час бою.

«Зі мною все добре. Дякую тим, хто підтримував мене та мою родину в цей складний час. Чергова позиція взята. Нажаль, цього разу не обійшлося без втрат. Багато поранених: уламки та кульові. Мені пощастило — легка контузія та знов надрив перепонки. Госпіталізуватися нема потреби, ще багато роботи, і не тільки під Роботиним. Кожен бій завжди здається складнішим, ніж попередній, але цей був насправді таким», — пише він на своїй сторінці у соцмережах та показує «маленький подарунок», який знайшовся в своєму бронежилеті вже після бою.

Фото Олега Сенцова

Нагадаємо, у червні машину підрозділу, в якому служить Олег Сенцов, підбив ворог, але екіпажу вдалося врятуватися.

Фото Олега Сенцова із соцмереж

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