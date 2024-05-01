Жінки також зобов'язані: хто з представниць слабкої статі має оновити дані або стати на облік у ТЦК
Вже цього місяця, 18 травня, набуде чинності новий закон про мобілізацію. Зокрема, він містить норму про постановку на військовий облік деяких категорій жінок, пише today.ua.
Обов'язково оновити військово-облікові дані після набуття чинності законом доведеться жінкам, які є за професією медиками або фармацевтами. Ця норма діє з 1 жовтня минулого року.
На облік мають стати представниці наступних спеціальностей:
• фізична терапія;
• медична та психологічна реабілітація;
• громадське здоров'я;
• фізична реабілітація;
• промислова фармація;
• санітарія та експертиза;
• стоматологія;
• медицина;
• медсестринство;
• фармація;
• технології медичної діагностики та лікування;
• біомедична інженерія;
• біотехнології та біоінженерія;
• патологія;
• токсикологія;
• фармакологія;
• фізіологія та епідеміологія.
У Міноборони є перелік військових спеціальностей. Жінки, які мають суміжну професію чи спеціальність, можуть стати на військовий облік добровільно. Це не є перешкодою для того, щоб залишити країну.
Хоча новий закон про мобілізацію декларує прагнення гендерної рівності, відправити на фронт представницю слабкої статі можуть лише за її добровільною згодою. За даними ЗМІ, у ЗСУ сьогодні служить близько 46 тисяч жінок, що становить трохи більше ніж 7% від загальної кількості військовослужбовців.
Як писали «ФАКТИ», після набутття чинності нового «мобілізаційного» закону повістки в ТЦК вручатимуть по-новому.47
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