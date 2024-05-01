Жінки також зобов'язані: хто з представниць слабкої статі має оновити дані або стати на облік у ТЦК

Вже цього місяця, 18 травня, набуде чинності новий закон про мобілізацію. Зокрема, він містить норму про постановку на військовий облік деяких категорій жінок, пише today.ua.

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Обов'язково оновити військово-облікові дані після набуття чинності законом доведеться жінкам, які є за професією медиками або фармацевтами. Ця норма діє з 1 жовтня минулого року.

На облік мають стати представниці наступних спеціальностей:

• фізична терапія;

• медична та психологічна реабілітація;

• громадське здоров'я;

• фізична реабілітація;

• промислова фармація;

• санітарія та експертиза;

• стоматологія;

• медицина;

• медсестринство;

• фармація;

• технології медичної діагностики та лікування;

• біомедична інженерія;

• біотехнології та біоінженерія;

• патологія;

• токсикологія;

• фармакологія;

• фізіологія та епідеміологія.

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У Міноборони є перелік військових спеціальностей. Жінки, які мають суміжну професію чи спеціальність, можуть стати на військовий облік добровільно. Це не є перешкодою для того, щоб залишити країну.

Хоча новий закон про мобілізацію декларує прагнення гендерної рівності, відправити на фронт представницю слабкої статі можуть лише за її добровільною згодою. За даними ЗМІ, у ЗСУ сьогодні служить близько 46 тисяч жінок, що становить трохи більше ніж 7% від загальної кількості військовослужбовців.

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Як писали «ФАКТИ», після набутття чинності нового «мобілізаційного» закону повістки в ТЦК вручатимуть по-новому.

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