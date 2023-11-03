Зросла кількість жертв ракетного удару по терміналу «Нової пошти» під Харковом

На Харківщині, де 21 жовтня було завдано ракетного удару по терміналу «Нової пошти», збільшилася кількість жертв.

Як повідомляють в обласній прокуратурі, ранком у п`ятницю, 3 листопада, в лікарні помер 29-річний чоловік, який був поранений під час атаки.

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Якщо спочатку повідомлялося про шістьох загиблих, то наразі відомо вже про вісім жертв атаки. Поранень зазнали 15 людей.

Нагадаємо, що у ніч проти 3 листопада окупанти завдали удару по Харкову та околицях дронами-камікадзе — пошкоджені адміністративна будівля, недіюча будівля швейного цеху, СТО, гаражі, 8 автівок та житловий будинок

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Фото прокуратури Харківщини

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