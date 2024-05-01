Троє людей стали жертвами вечірнього обстрілу Одеси балістикою (відео)

Одеса, по якій днями ворог вдарив балістикою з касетним боєзарядом, знов опинилася під ракетним ударом.

У ніч проти середи, 1 травня, очільник обласної ОВА Олег Кіпер повідомив, що внаслідок атаки загинуло троє людей, ще троє поранені. «Постраждалим надається вся необхідна медична допомога. Є пошкодження цивільної інфраструктури», — зазначив він.

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Мер обласного центру Геннадій Труханов додав, що пошкоджені житлові будинки — вибиті вікна та двері. Ранком на місці розпочав роботу оперативний штаб районної адміністрації.

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«Дорогі одесити! Ви бачите, що у ворога розпочались „сакральні дати“. Другий день поспіль він запускає по нас балістику. Я вас дуже прошу максимально швидко реагувати на сигнали повітряної тривоги та оперативно рухатись у безпечні місця. Це дуже важливо для збереження вашого життя і здоров’я», — попередив він.

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Місцеві пабліки пишуть, що загинув 22-річний співробітник поліції та двоє юнаків. «Вони бігли через дорогу в інше укриття. Шрапнеллю вбило. Одного у серце, іншого — у голову», — повідомляє «Одесса INFO».

Напередодні у мережу виклали відео з моментом удару по Одесі 29 квітня. Тоді ворог застосував «Іскандер» з касетним боєзарядом — загинули п'ятеро містян та ще понад 30 постраждали, у тому числі дві дитини й вагітна жінка.

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Фото — скріншот

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