Ексчемпіон світу вирубав суперника першим же влучним ударом: відео швидкоплинного бою

На рингу Holy Name University Gymnasium у Тагбілірані (Філіппіни) відбувся один із найбільш швидкоплинних боїв в історії боксу між дворазовим ексчемпіоном світу філіппінцем Вікторіо Саулдаром (25 перемог, 15 з них — нокаутом, 6 поразок) та Санчаєм Йотбооном з Таїланду (14 перемог, 9 з них — нокаутом, 8 поразок). Раніше поєдинок у США закінчився скандальним нокаутом на 4-й секунді першого раунду.

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33-річний Сулдар нокаутував 27-річного опонента першим же влучним ударом і завоював вакантний пояс WBO Global у мінімальній вазі (до 47,6 кг). Поєдинок тривав лише 30 секунд.

Додамо, що шестиразовий чемпіон Філіппін та бронзовий призер Азіатських ігор Вікторіо Саулдар свого часу володів титулами чемпіона світу за версіями WBO та WBA. Його брати також професональні боксери. Рей — чемпіон Азіатських ігор 2010 року, а Фройлан — колишній претендент на титул чемпіона світу.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що боксера, який відправив уродженця росії у важкий нокаут, жорстоко побили у рингу.

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Фото WBA

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