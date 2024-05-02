39.39 / 39.90 42.25 / 42.94
Київ: +24
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Спорт

Ексчемпіон світу вирубав суперника першим же влучним ударом: відео швидкоплинного бою

10:07 2 травня 2024
Вікторіо Саулдар

На рингу Holy Name University Gymnasium у Тагбілірані (Філіппіни) відбувся один із найбільш швидкоплинних боїв в історії боксу між дворазовим ексчемпіоном світу філіппінцем Вікторіо Саулдаром (25 перемог, 15 з них — нокаутом, 6 поразок) та Санчаєм Йотбооном з Таїланду (14 перемог, 9 з них — нокаутом, 8 поразок). Раніше поєдинок у США закінчився скандальним нокаутом на 4-й секунді першого раунду.

33-річний Сулдар нокаутував 27-річного опонента першим же влучним ударом і завоював вакантний пояс WBO Global у мінімальній вазі (до 47,6 кг). Поєдинок тривав лише 30 секунд.

Додамо, що шестиразовий чемпіон Філіппін та бронзовий призер Азіатських ігор Вікторіо Саулдар свого часу володів титулами чемпіона світу за версіями WBO та WBA. Його брати також професональні боксери. Рей — чемпіон Азіатських ігор 2010 року, а Фройлан — колишній претендент на титул чемпіона світу.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що боксера, який відправив уродженця росії у важкий нокаут, жорстоко побили у рингу.

РЕКЛАМА

Фото WBA

РЕКЛАМА

165

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Гороскоп

Астрологи назвали два знаки зодіаку, яких у травні чекають багатство та успіх

Анжела Перл

Терезам — успіх у починаннях, Козерогам — вирішення проблем, а Стільцям — фінансові надходження: що обіцяють зорі та Анжела Перл у Чистий четвер

Чорна смородина

Зробіть так у травні, і ягоди смородини будуть розміром з перепелине яйце, а кущі ломитимуться від врожаю

Шкарпетки

Якість землі на городі перевірте за допомогою шкарпетки: дивовижний лайфхак для дачників

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту