Я полечу в Дубай, а ви ховатиметеся у своїх підвалах: чемпіонка України глибоко образила жителів Дніпра

Іноді люди можуть зображати з себе патріотів України, які підтримують ЗСУ і проводять збори на дрони чи озброєння, а насправді глибоко і душі стоять за кривавого диктатора путіна і його війну проти нашої держави. Схоже, так вийшло і з чемпіонкою України з академічного веслування Алсу Алейніковою, яка стала фігуранткою грандіозного скандалу.

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Про це розповідає місцеве видання.

На початку війни 22-річна спортсменка та модель з Дніпра Алейнікова висловлювала в Мережі підтримку України у війні, але нещодавно стало зрозумілим, що це була лише гра, адже проявилась її справжня сутність.

Спортсменка з українськими нагородами

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В Instagram дівчина публічно образила українців, назвавши їх «порожнім місцем», а також із захопленням розмріялася про нові ракетні удари росії по рідному місту.

При цьому дочка віце-чемпіонки Олімпіади-96 та депутатки від фракції «Слуга народу» у Дніпропетровській обласній раді Діни Міфтахутдінової почала насміхатися з співвітчизників, які переживають війну.

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«Я, може, завтра полечу в Дубай. Там питиму кокос, ходитиму по магазинах і чудово почуватимуся, а ви сидітимете у війні і ховатиметеся в підвалах. Ви порожнє місце і нічого не вирішуєте. Тому сидите мовчки. Вам від росії ще так прилетить, ви очухаєтеся, будете тут г***о прибирати», — сказала Алейнікова.

Тобто, уродженка Дніпра бажає горя і зла рідному місту!

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Звичайно, місцяни не змогли терпіти такої наруги і звинуватили Алейникову у колабораціонізмі та закликали її більше ніколи не повертатися на Батьківщину.

«П****ц тобі в Дніпрі. Чекай. Ми таке не прощаємо», «Неосвічена, невихована, обмежена тупенька тварина. Ганьба батькам, їх ганьба. Сміття нашої країни, на жаль», «А могла й далі жувати. Потрібно було лише мовчати», «Прикольно, що у неї у профілі написано „пам'ятай про смерть“. Іронічно виходить», — пишуть у коментарях.

Нагадаємо, що випадки, коли ненависники України проникають у всі шпарини суспільства, на жаль, не поодинокі. Іноді їм вдається зайняти досить високе положення на сцені, в системі освіти тощо. І справа кожного свідомого громадянина — допомагати розкривати звірячу сутність любителів «рускаго міра», адже кожна така «московська гнида» — це наведені на мирні будинки ракети, знищена військова техніка ЗСУ і сотні загиблих наших співвітчизників.

Фото з соцмереж

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