«Втомилися від хейту та війни»: де ховаються блогери Пренткович та Гонковський після відпочинку на Мальдівах

Як стверджує блогер та автор програми зіркових пліток Богдан Беспалов, який раніше розповів про комплекси Лесі Нікітюк, цивільне подружжя Пренткович і Гонковський нині перебуває в Європі. Щоправда, за тисячі кілометрів від України — аж у Португалії. Парочка, додає блогер, живе собі й горя не знає.

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«Вони там переживають несправедливий хейт від українців, відпочиваючи на сонячному березі. Втомились від хейту, війни, скоро так буде сипатись більшість, хто за ці два роки надягав маску волонтерів та патріотів», — заявив Беспалов.

Додамо, що нещодавно джерела у прикордонній службі повідомили, що Андрій Гонковський, який фоловерам стверджував, що збирає кошти на ЗСУ у Польщі, а сам у той час відпочивав із родиною на Мальдівах, востаннє перетнув українсько-польський кордон 8 січня 2024 року о 10:17 у пункті «Краківець» на автомобілі BMW. Після цього він не повертався.

Додамо, що Тетяна Прентоквич та Андрій Гонковський не коментують чуток. Й не називають точне місцеперебування своєї родини нібито в цілях безпеки.

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