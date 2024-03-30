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«Втомилися від хейту та війни»: де ховаються блогери Пренткович та Гонковський після відпочинку на Мальдівах

14:14 31 березня 2024
Пренткович і Гонковський

Як стверджує блогер та автор програми зіркових пліток Богдан Беспалов, який раніше розповів про комплекси Лесі Нікітюк, цивільне подружжя Пренткович і Гонковський нині перебуває в Європі. Щоправда, за тисячі кілометрів від України — аж у Португалії. Парочка, додає блогер, живе собі й горя не знає.

«Вони там переживають несправедливий хейт від українців, відпочиваючи на сонячному березі. Втомились від хейту, війни, скоро так буде сипатись більшість, хто за ці два роки надягав маску волонтерів та патріотів», — заявив Беспалов.

Додамо, що нещодавно джерела у прикордонній службі повідомили, що Андрій Гонковський, який фоловерам стверджував, що збирає кошти на ЗСУ у Польщі, а сам у той час відпочивав із родиною на Мальдівах, востаннє перетнув українсько-польський кордон 8 січня 2024 року о 10:17 у пункті «Краківець» на автомобілі BMW. Після цього він не повертався.

Додамо, що Тетяна Прентоквич та Андрій Гонковський не коментують чуток. Й не називають точне місцеперебування своєї родини нібито в цілях безпеки.

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Раніше ФАКТИ розповіли, чому вибачення блогерки Пренткович та її чоловіка нещирі.

Раніше Богдан Беспалов пояснив, що стало причиною «розставання» Насті і Потапа.

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