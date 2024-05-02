Зірка «Барбі» Райан Гослінг та Мікі Дей прийшли на прем’єру фільму в образах Бівіса та Батт-Хеда (відео)

Актор Раян Гослінг, який зіграв одну з головних ролей у найбільш касовому фільмі минулого року «Барбі», довгий час «перебував у тіні», і нарешті днями знову попав у об'єктиви журналістів.

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Його помітили у театрі Dolby у Лос-Анджелесі, де відбулася прем'єра фільму «Каскадери», головну роль у якому він і зіграв.

При цьому поява автора на червоній доріжці справила справжній фурор, адже Гослінг і комік Мікі Дей постали перед фотографами в образах Бівіса та Батт-Хеда, персонажів популярного мультсеріалу 90-х.

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Вперше Райан та Мікі приміряли на себе ці образи близько двох тижнів тому для скетчу на шоу Saturday Night Live.

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За сюжетом сценки двоє чоловіків, дуже схожих на Бівіса та Батт-Хеда, приходять на захід, присвячений штучному інтелекту, і мимоволі відволікають експерта своїм зовнішнім виглядом. Завдяки акторській грі та гриму образи вийшли настільки смішними, що навіть задіяні у сценці артисти не змогли стримати сміху, і в результаті цей уривок передачі завірусився у мережі.

Мабуть, Гослінг вирішив продовжити життя жарту і заразом, користуючись нагодою, привернути увагу до свого нового проекту. До речі, перед тим як переодягнутися в Бівіса, актор, як належить, пройшовся червоною доріжкою при повному параді: на ньому були костюм м'ятного кольору, сорочка в тон і білі черевики.

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Актор з дружиною

А потім перевтілився в Бівіса. Тобто, той ще гуморист!

Також прем'єру відвідали Емілі Блант, Ханна Уеддінгхем, Гвен Стефані з чоловіком Блейком Шелтоном та інші зірки.

Нагадаємо, що нещодавно на прем'єру спромоглася і співачка NK. При цьому кліп, який вона представила, певно, містить якісь «нейросхеми», так як після його перегляду репер Потап почав танцювати з кросівком на голові, а американські жінки почали зображати корівок.

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