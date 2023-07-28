Барбіманія: збори популярного фільму у світовому прокаті прямують до мільярда доларів

Фільм «Барбі» продовжує приносити величезні гроші своїм творцям. Як пишуть західні ЗМІ, «рожева Барбіманія та високооктанова Кенергія охопили всю земну кулю», у тому числі й Україну. Згідно зі статистикою, станом на вечір 26 липня, менш як за тиждень після виходу, «Барбі» перевищила позначку 500 мільйонів доларів у світовому прокаті.

Точна сума касових зборів фільму Грети Гервіг із Марго Роббі та Раяном Гослінгом у головних ролях становить уже 528,6 мільйона доларів. При цьому загальні збори за кордоном (не в прокаті США та Канади) досягли 291,4 мільйона доларів, що вкотре доводить — «Барбі» не можна вважати суто американським феноменом.

Фільм домінує на всіх кіноринках, де його представлено. Наприклад, у Великій Британії каса склала 40,2 млн доларів, у Бразилії — 25,2 млн доларів, в Австралії — 18,9 млн доларів.

Згідно з прогнозами, майбутній вікенд також пройде під знаком «Барбі». Очікується, що фільм залишить далеко позаду інші блокбастери цього літа — «Флеш», «Індіана Джонс 5», «Трансформери: Сходження Звіроботів» та «Місія нездійсненна».

Продовжує дуже впевнено почуватися у світовому прокаті і біографічна драма Крістофера Нолана «Оппенгеймер». Картина зібрала вже 230 млн доларів. Нагадаємо, фільм з'явився в прокаті в один день з «Барбі».

Експерти вважають, що «Барбі» цілком може пробитися в так званий «клуб мільярдерів» — фільмів, які зібрали у світовому прокаті більше мільярда доларів. На сьогодні його членами є 52 картини. Шість із них принесли своїм творцям понад 2 млрд доларів. Це «Аватар», «Месники: Фінал» (відомий також як «Месники: Завершення»), «Аватар 2», «Титанік», «Зоряні війни. Епізод VII: Пробудження сили», «Месники: Війна нескінченності». Зірка «Аватара» Зої Салдана встановила при цьому фантастичний рекорд.

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