Брітні Спірс знову налякала шанувальників, вкотре видаливши акаунти у соцмережах

Добившись визволення з-під опіки батька, Брітні Спірс змогла владнати ще одну справу: вона офіційно отримала розлучення від колишнього чоловіка Сема Асгарі.

ВІДЕО ДНЯ

Про це пишуть зарубіжні ЗМІ.

Про розлучення після року у шлюбі пара оголосила минулого літа. Подружжя мало вирішити питання про гроші: у результаті Сем Асгарі та його адвокат не стали оскаржувати шлюбний контракт, згідно з яким Брітні сама розпоряджається своїм статком у розмірі 60 млн доларів.

Розлучення пари раніше викликало безліч скандалів: як повідомляли інсайдери. Розірвати шлюб вирішив Асгарі після зради Брітні Спірс з судимим хатнім робітником, а також постійних скандалів та рукоприкладства з її боку.

РЕКЛАМА

Раніше Брітні Спірс зобов'язали сплатити своєму батькові Джеймі Спірсу судові витрати, які він зазнав під час розгляду опіки.

Під опікою батька співачка перебувала з 2008 по 2021 рік, а після звільнення звинуватила його у порушенні її прав: Брітні не дозволяли самостійно розпоряджатися своїм життям та майном, змушували працювати та не дозволяли завагітніти.

РЕКЛАМА

Рішення суду, за словами інсайдерів, розлютило співачку: після засідання її помітили в компанії коханого з кримінальним минулим в автомобілі, лобове скло якого Брітні пробила підбором.

Напередодні Брітні Спірс зробила ще один крок, який налякав її шанувальників: вона вкотре видалила свій інстаграм, чим налякала шанувальників. Фанатки співачки через такі вчинки починають підозрювати, що їхній кумир не в порядку. До того ж після розлучення її почали помічати в компанії різних чоловіків, а в Інстаграмі вона публікує відео, в яких танцює оголеною. Сама Брітні погано ставиться до спроб шанувальників дізнатися, як у неї справи, і вимагає не лізти до її приватного життя.

РЕКЛАМА

Водночас інсайдери стверджують, що зі співачкою все добре, просто вона вирішила відпочити на тлі судових процесів.

«Брітні тимчасово видалила свій аккаунт в інстаграмі*, щоб відпочити і провести час зі своїми друзями після врегулювання судового позову зі своїм батьком Джеймі», — повідомило джерело журналістам.

Інсайдер також спростував чутки про те, що вона активно витрачає свої гроші та близька до банкрутства.

«Вона зробила те, що було в її інтересах, щоб покінчити з ним назавжди, і вона дуже щаслива. Ніхто не боїться за Брітні, і вона далека від того, щоб збанкрутувати. Але їй потрібно обмежити польоти на приватних літаках», — стверджує джерело.

А нещодавно Брітні Спірс заявила, що більше не зустрічається зі своїм коханцем хатнім робітником.

92

Читайте нас у Facebook