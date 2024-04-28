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Суд розпорядився зняти опіку з Брітні Спірс, але співачка шокована рішенням

10:05 28 квітня 2024
Брітні Спірс на сцені

Брітні Спірс офіційно врегулювала справу про опіку зі своїм батьком Джеймі Спірсом. Хоча опіку було припинено ще 2021 року, розгляд з цього питання завершено лише тепер.

Але рішення суду не принесло полегшення співачці, так як разом зі свободою вона отримала рахунок на сплату судових витрат свого батька у розмірі 2 млн доларів, а сама при цьому нічого не отримає, пишуть зарубіжні ЗМІ.

Рішення тим більше розлютило співачку, що вона вже витратила на юристів понад 4 млн. доларів.

Залишивши судове засідання, Спірс, як стверджують журналісти, поїхала у компанії колишнього ув'язненого Пола Річарда Соліза, з яким раніше її вже бачили разом. Співачка також розбила зсередини лобове скло автомобіля, закинувши ноги на панель та пробивши скло каблуком.

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Під опіку свого батька Брітні Спірс потрапила у 2008 році після нервового зриву на тлі залежності від алкоголю та наркотиків. Як вона розповідала пізніше, її сім'я порушувала її права під час опіки та знущалася з неї, повністю контролювала її життя та фінанси. Спірс зізналася, що їй забороняли вагітніти і навіть примусово поставили спіраль.

«Я хочу мати можливість вийти заміж і народити дитину», — сказала вона під час слухань з опіки у 2021 році, заявивши, що батько їй це забороняє.

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Під час перебування Брітні під опікою, за неї дуже переживали шанувальники, які вимагали звільнити співачку. Однак коли її нарешті звільнили, переживань не поменшало. Брітні Спірс, на думку користувачів мережі, часто поводиться дивно і, як вважають фанати, потребує допомоги. Минулого літа вона розлучилася з чоловіком Семом Асгарі після року шлюбу, після чого її почали помічати в компанії різних чоловіків, а в інстаграмі вона публікує відео, в яких танцює якісь дивні танці, іноді навіть оголеною.

При цьому Брітні погано ставиться до спроб шанувальників дізнатися, як у неї справи, і вимагає не лізти до її приватного життя, яке останнім часом теж не надто радує поп-зірку.

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