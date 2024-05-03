«Ощадбанк» розблоковуватиме рахунки переселенців після відеодзвінка

Пенсіонери, які стали ВПО ще до початку широкомасштабного російського вторгнення, мали пройти ідентифікацію, щоб продовжувати отримувати виплати. У тих, хто цього не зробив, могли виникнути проблеми.

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Тим часом в «Ощадбанку» інформують, що з 30 квітня 2024 року для клієнтів — внутрішньо переміщених осіб, за рахунками яких встановлено обмеження та які з об’єктивних причин не можуть фізично звернутися до відділення банку, запроваджено процедуру ідентифікації особи власника рахунку шляхом відеодзвінка до контакт-центру «Ощадбанку».

Для призначення відеодзвінка потрібно перейти за посиланням https://appointment.oschadbank.ua/VideoCall та обрати бажані дату та час.

«Користуйтесь виключно вказаним посиланням на офіційному сайті „Ощадбанку“ і не переходьте за іншими посиланнями, що розміщені не на офіційному сайті. Для відеодзвінка не потрібно вводити будь-які персональні дані та реквізити платіжної картки (повний номер платіжної картки, строк її дії, ПІН-код до неї, одноразові ОТР-паролі для підтвердження операцій з використанням платіжної картки в мережі Інтернет). Після реєстрації ви отримаєте детальні інструкці», — попереджають в «Ощадбанку».

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Раніше у ПФУ розповідали, як пенсіонерам-ВПО пройти ідентифікацію та що буде з грошима, якщо людина не зможе ідентифікуватися.

Фото Pixabay

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