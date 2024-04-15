Переселенцям масово перестали виплачувати пенсії: що не так із процедурою ідентифікації

До 31 березня деякі категорії пенсіонерів мали пройти ідентифікацію, аби й надалі отримувати виплати. Насамперед, йшлося про літніх людей, які стали ВПО до 24 лютого 2024 року, та громадян на тимчасово окупованих територіях. У противному випадку люди можуть зіткнутися з призупиненням виплат.

ВІДЕО ДНЯ

Власне, як пише «Експерт» з посиланням на informator, так і сталося. Для того, аби пройти ідентифікацію, пенсіонерам пропонувалося або особисто з’явитись у відділення «Ощадбанку», або зробити це дистанційно, зокрема, за допомогою відеозв'язку. Але у деяких людей, які не дуже «товаришують» з технологіями, виникли труднощі.

Портал, зокрема, наводить скарку одного з громадян, яку називають типовою. Чоловік у соцмережах поскаржився співробітникам Пенсійного фонду на те, що оператори призначили час відеоідентифікації, але коли прийшов час сеансу, відповідного номеру не було у месенджері.

РЕКЛАМА

Називається кілька причин того, що у деяких пенсіонерів найближчим часом спостерігатимуться проблеми з виплатами:

Читайте також: Пенсіонер не пройшов обов'язкову ідентифікацію: у ПФУ роз'яснили, як вчинять із виплатами

РЕКЛАМА

Процедура ідентифікації через «Ощадбанк». Багато хто з пенсіонерів ВПО, які проходили процедуру у цей спосіб, залишилися без грошей. У ПФУ пояснюють, що, виявляється, пенсіонери мали пройти цю процедуру до 15 березня, хоча перед тим заявлялося, що ідентифікацію продовжено до 31 березня.

Ідентифікація через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг ПФУ. Послуга вимагає цифрового підпису, якої у багатьох пенсіонерів ВПО також немає.

РЕКЛАМА

Дистанційна ідентифікація. З'ясувати важко, бо єдиний телефон, який працює — це телефон гарячої лінії 800 500 680, але додзвонитись на нього вкрай важко.

Черги в банку. Нових оголошень про те, що громадянам, які не отримали пенсію у квітні, вже зараз треба йти до відділень ПФУ і проходити ідентифікацію — немає. Але дехто вже сам туди пішов. І, як з’ясувалося, там вже утворилась чимала черга. Судячи з номерів талончиків, в одному лише відділені в такій черзі вже кілька сотень людей.

Нещодавно в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій заявляли, що банківські картки отримувачів пенсій та соцвиплат в «Ощадбанку», які пройшли ідентифікацію, почали розблоковувати. Це стосується внутрішньо переміщених осіб, яких було взято на облік до 24 лютого 2022 року.

Фото Pixabay

205

Читайте нас у Facebook