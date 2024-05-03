«Поки що не вдається»: відома співачка пережила третій викидень

Співачка Олена Омаргалієва, чоловік якої Тамерлан пішов добровольцем захищати країну, вперше розповіла про пережите під час війни. Артистка поділилася, що пережила третій викидень. Влітку минулого року вона втратила дитину на ранньому терміні вагітності. Олена вважає, що причиною могли стати стреси та ослаблення організму. Адже в той час сильно захворіла, мала високу температуру.

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«Був у мене третій викидень, але я вже не знаю, з чим це пов'язано. Я захворіла, а знаєш, як на маленьких термінах захворіти… До того ж я сильно захворіла, з температурою і так далі. Скажімо, не було медичних втручань, все пройшло само по собі», — розповіла Олена в інтерв'ю Славі Дьоміну.

Вона відверто зізнається, що з чоловіком мріють вдруге стати батьками, проте поки це не виходить. Вона продовжує консультуватись з лікарями та не втрачає надії. Каже, що зараз ставиться до цього питання більш зважено. Адже на все свій час.

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«Я хочу ще дітей, але поки що не вдається. Можливо, не час, бо ми ж намагалися. Я з лікарем постійно консультуюся, це не просто так, що я там: „Ой, а давай сьогодні, а коли там у мене овуляція“. Так у мене не виходить, мені треба підготуватися», — поділилася Омаргалієва.

Нагадаємо, Олена з чоловіком виховують сина Тимура.

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Раніше зірка шоу «МайстерШеф» Ліза Глінська розповіла про свою трагедію — втрату дитини під час пологів.

Фото: instagram.com/omargalieva.alena

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