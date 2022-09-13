«Це була моя війна на виживання»: Ліза Глинська поділилася болем з минулого

Зірка шоу «МайстерШеф» Ліза Глінська, яка нещодавно порадила готувати та надсилати бійцям на фронт біскотті — печіво, яке довго не псується, розповіла про її особисту трагедію та «перемогу в цій війні» зі своїм болем.

В Instagram кулінарка виклала своє давнє фото, на якому вона дуже схожа на жінку-військову з фільму «Солдат Джейн», яку зіграла Демі Мур.

Фото Лізи Глинської

«Мої старі фото, якими я поділилася з вами декілька днів тому, визвали бурю емоцій. Там в мене така зачіска. її майже немає, немає волосся на голові. Хтось написав „вау.“, хтось „фуууу.“. Це був важкий період мого життя. Я намагалася все змінити, виправити… Це була моя війна на виживання, з собою. Я втратила дитину. Я впевнена, що для кожної жінки немає нічого страшнішого за це… Коли помирає твоя дитина. Життя далі не має сенсу… Ти помираєш разом», — пише Ліза Глінська та додає, що знайшла в собі силу побороти це горе, перемогти в цій війні зі своїм болем, який кожного дня виїдав її з середени.

Фото Лізи Глинської

«Так само сильно я зараз вірю в Нас, наше майбутне, нашу перемогу і що наш біль, який є зараз в середені кожної жінки, перетворется на квіти… На щастя та радість», — пише Ліза Глинська.

Шанувальники підтримували кулінарку та писали, що така сильна жінка неодмінно стане мамою.

Нагадаємо, що у травні цього року Ліза Глинська вийшла заміж. Вона та її наречений шли до РАГСу під звуки сирени повітряної тривоги.

Фото зі сторінки Лізи Глинської

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