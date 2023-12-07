«Виганяли окупантів з-під Києва»: популярна співачка розповіла про чоловіка-військового

Українська співачка, учасниця дуету TamerlanAlena Олена Омаргалієва, яка прийняла участь у створені особливого подарунку до Дня Святого Миколая, зізналась, як переживає розлуку з чоловіком і чому розпочала сольну кар’єру. Відомо, що український дует TamerlanAlena був створений наприкінці 2009 року, а у 2013 співоча пара Олена і Тамерлан створили власну родину. Вони виховують 9-річного сина Тимура.

РЕКЛАМА

На початку повномасштабного вторгнення Тамерлан вивіз родину на захід України, а сам повернувся у Київ, де поповнив ряди захисників.

«Я пам’ятаю, як запитала його: «Чи вмієш ти стріляти», — згадала Олена у проєкті «Муз Оборона». — Насправді я і досі не вірю, що тоді про це думала. Він відповів: «Навчимось». Він записався в ТрО, і вони виганяли окупантів з-під Києва. А ми повернулися, коли Київ був вільний.

Олена та Тамерлан з сином Тимуром

РЕКЛАМА

Після цього чоловік співачки став знайомитися з військовими і активно допомагати ЗСУ.

«Тамерлан почав занурюватися в цю тему, — каже Олена. — Ми знаємо, що Україні не вистачає зброї, люди постійно збирають на БПЛА. І він сказав, що будемо розробляти свої БПЛА. Я не можу розголошувати всі деталі, але він продовжує військову справу і допомагає прискорити Україні перемогу».

РЕКЛАМА

Саме через зайнятість Тамерлана Омаргалієва вирішила зайнятися сольною кар’єрою. Наразі співачка випустила пісні, в яких активно підтримує українських жінок.

«Першою була пісня „На краю“, — згадує Олена. — Це пісня про війну та розлуку. Я співала її для військових, які, на жаль, вже були поранені, деякі вже не мали кінцівок. Тоді я попередила свою команду про те, що не впевнена, чи зможу доспівати її до кінця. Дуже складно співати цю пісню, адже у багатьох така ж історія, як у мене — у багатьох жінок чоловіки зараз воюють».

РЕКЛАМА

«ФАКТИ» писали, що Світлана Тарабарова вразила зізнанням про свою молодшу доньку.

148

Читайте нас у Facebook та Instagram