Публіцист Олександр Невзоров зазначив, що для для безлічі росіян обмацування і обнюхування на виставці на Поклонній горі горілих «Леопардів» стало сенсом життя і вищою насолодою.

«На Поклонній горі — черги до трофейної техніки України та НАТО, — пише Олександр Невзоров, який раніше заявляв, що господар кремля путін у своєму зверненні «дав зрозуміти, що обов'язково доведе справу до глобальної катастрофи», на своїй сторінці в соцмережах. — Зрозуміло, що людей осудних у цій черзі немає.

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Це той самий «кровожерливий совок», який особисто хоче нюхати гар та кров НАТОвської техніки і своїми руками помацати втрати «клятого Заходу».

Народ добре дресирується телевізором і страхом в'язниці: для безлічі росіян обмацування і обнюхування горілих «Леопардів» стало сенсом життя і вищою насолодою.

Вати тут навіть більше, ніж у черзі до «пояса з панчохами богородиці» у 2011 році.

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«Достоявши» і діставшися до мертвих танків, ця публіка оргазмує: нишком плює і сморкається на криваву броню, норовить її штовхнути і падає в непритомність від щастя.

Вата тріумфує, плаче і обіймається, ніби справді когось перемогла. Карликовість успіхів російської орди вату не бентежить.

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Їх дуже дуже багато. Значно більше, ніж у «чергах за надєждіни» чи квіткопокладавців на Борисівському цвинтарі.

Болісно-нескінченна черга для вати не тортури, а «щастя причетності» до м'ясних штурмів, убитих міст України, розстрілів у Бучі та бомбування.

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Ілюзії демократів-лібералів недоречні. Вата — абсолютно не придатна для побудови з неї «щасливої та вільної росії». На даний момент вона знаходиться в тій же кондиції, що і гітлерівська вата у 43 році. Але путін врахував усі помилки гітлера і зробив патологічні зміни народної свідомості незворотніми".

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