«Чекіст, що збожеволів, дав зрозуміти, що до глобальної катастрофи він справу обов'язково доведе», — Невзоров про послання путіна

Публіцист Олександр Невзоров — про двогодинне звернення господаря кремля володимира путіна до Федеральних зборів.

«Сверблячка виступу страшніша за коросту і діарею. путін знову зібрав товаришів за діагнозом, щоб зачитати їм розширений варіант похоронки планеті, — пише Олександр Невзоров, який раніше заявляв, що господар кремля може почати ядерну війну, на своїй сторінці в соцмережах. — Хоча маніяк був бадьорим та наполегливим, але ніяких принципово нових способів знищення людства він запропонувати не зміг.

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Втім, чекіст, що збожеволів, дав зрозуміти, що до глобальної катастрофи він справу обов'язково доведе.

путін суворо нагадав про те, що грабіж, вбивства та окупація — справа кожного росіянина і вказав на те, що свій внесок у геноцид України має зробити кожен. Інакше — «іноагент», в'язниця та тортури. Демобілізації, зрозуміло, не буде.

путін гарантував посилення репресій, цензури, знущань, а також ізоляції, зубожіння та деградації, беззаконня та свавілля. Пролунав і заклик розмножуватися інтенсивніше. Масовий опорос росіянок має стати нормою. Втім, все, як завжди.

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Найвідданіші з лакеїв — судомно конспектували в блокнотиках все це марення. Решта — боролися. Хто з гемороєм, хто зі сном, хто з нападом блювоти. Ця боротьба помітна неозброєним поглядом.

Втім, звинувачувати блювунів не можна. Це аж ніяк не їхня «політична позиція», а природна реакція фізіології людини на звук путінського голосу.

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Щоб уникнути скандалу, досвідчені слухачі «послань» вже відпрацювали тактику приховування реакції: блювотні маси накопичуються за щоками, а потім заковтуються. Такий фокус можна зробити за «послання» 5−6 разів залежно від інтенсивності путінської брехні.

Заради пристойності упир пройшовся і по соціалці, але оголосив лише звичний «суповий набір» зі старої брехні.

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Коли говорив про розквіт економіки — ковтки потроїлися і стали чітко чутні".

Фото із соцмереж

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