Померла олімпійська чемпіонка з фігурного катання (фото)

У віці 82 років пішла з життя уславлена фігуристка, олімпійська чемпіонка, триразова чемпіонка світу та п'ятиразова чемпіонка Європи Сьюк'є Дейкстра, повідомляє Національний олімпійський комітет Нідерландів. Раніше не стало легендарного радянського фігуриста, який пережив особисту трагедію.

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«Сьюк'є Дейкстра була легендою фігурного катання. Ікона, іншого слова немає. З її смертю епоха дійсно добігає кінця», — йдеться у заяві голландського НОК.

Майбутня зірка фігурного катання вперше вийшла на лід у 6-річному віці. Вже в 14 років Дейкстра виступила на Олімпійських іграх у Кортіна д'Ампеццо (12-е місце). На Олімпіаді-1960 у Скво-Веллі спортсменка взяла «срібло», а за чотири роки в Інсбруку на очах у членів королівської родини принесла Нідерландам перше в історії «золото» зимових Олімпійських ігор.

Крім того, Дейкстра тричі поспіль ставала чемпіонкою світу в одинарному катанні (1962−1964 роки) та п'ять разів перемагала на чемпіонатах Європи (1960−1964 роки).

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Після завершення кар'єри фігуристка, яка народила двох дочок — Розалі та Катю, разом зі своїм чоловіком, костюмером Карлом Коссмайєром, гастролювала з цирковим шоу Circus Sjoukje Dijkstra. У 2014 році Дейкстра була введена до Міжнародної зали слави фігурного катання у Бостоні (США).

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Десять років тому легендарну голландку ввели до Міжнародної зали слави фігурного катання.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що віцечемпіон України з фігурного катання загинув у боях під Бахмутом.

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Фото ANP

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