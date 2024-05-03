«Мені страшно»: популярний актор страждає від панічних атак

Актор театру та кіно, виконавець головної ролі у фільмі «Я, Побєда і Берлін» Іван Бліндар розказав, як готувався до виконання ролі свого кумира Кузьми Скрябіна та зізнався у панічних атаках. У проєкті «Точка опори» Іван поділився тим, як до початку повномасштабної війни вже пройшов навчання на військових полігонах, а тепер хоче здобути кваліфікацію оператора дронів.

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— Це головна роль у художньому кіно, — сказав актор, згадуючи, як грав Андрія Скрябіна. — Це не може не тішити нутро будь-якого актора, мені здається, в Україні, тим паче, якщо грати таку особистість. А особисто мене це тішить, я в захваті, але до мене досі це розуміння повністю не прийшло, що мені вдалося зіграти кумира дитинства.

Щоб отримати роль Кузьми, Івану довелося кілька разів писати проби і їздити на кастинги у Київ з Івано-Франківська.

— За пів року до старту зйомок я записував і відправляв проби — мене не затвердили, а потім ще раз дзвонили, — пригадав актор. — Як кажуть, що твоє — буде з тобою. Одним словом, я потрапив на цю роль, незважаючи на всі перипетії, які траплялися на шляху. Зараз я згадую, що було багато нюансів, які склалися в один момент — до мене все ж передзвонили, попросили приїхати, і я реально взяв останній квиток на потяг, це був плацкарт біля туалету, але він був.

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Бліндар розказав, що готувався до повномасштабного вторгнення росії. За десять днів до 24 лютого 2022 року актор пройшов вишкіл на полігоні.

— Хотів навчитися зброю тримати в руках, щоб розуміти, що воно і як, — пояснив Іван. — Ми мали справу з вибуховими речовинами. Найбільше мені сподобалась тактична медицина, тому я потім сам окремо їздив на посилений курс. Зараз хочу навчитися на оператора дронів… Мені страшно. А коли я вчуся, мені стає трошки легше.

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Актор зізнався, що його часто переслідують панічні атаки.

— У мене вони постійно, — розповів Іван. - Я з ними ще й досі борюсь. Буває тривожність дуже сильна ні з того ні з сього. Не знаю, що з цим робити, і шукаю причину тому всьому. Звертаюсь, звичайно, до психолога. Бо наше ментальне здоровʼя впливає на фізичне і ми стаємо непродуктивними.

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