Кузьмі виповнилося б 55 років: зіркові друзі поділились спогадами про артиста

17 серпня легендарний український артист Андрій Кузьменко, якого називали Кузьмою, відзначав би 55-й день народження. Вісім років тому він загинув у моторошній аварії.

Проте його пісні живі й актуальні досі. Їх переспівують, молоді артисти роблять кавери, надаючи композиціям нове життя. У день народження Кузьми зіркові друзі та колеги поділилися спогадами про музиканта та вшанували його пам'ять.

Співачка Наталія Могилевська, яка багато років працювала та дружила з Андрієм, зізналася, що дуже сумує за ним.

«Сьогодні твій день, Кузьма, друже… Часто згадую тебе. Часто думаю, а як би ти відреагував, а що б ти сказав… Сумую… Наша дружба назавжди в серці», — зазначила Могилевська.

Руслана згадала, що Кузьма був співавтором однієї з її пісень, яку вона завжди виконує на своїх концертах.

«Ми всі сумуємо за тобою. На кожному концерті я завжди співаю пісню, до якої ти частково написав слова. Я знаю, що ти чуєш мене. Я знаю, що ти дивишся на нас і бачиш всіх нас з неба. Я знаю, що ти, як і багато інших українців, шлеш нам неймовірну силу вистояти і перемогти. Завдяки таким, як ти, ставала на ноги молода незалежна Україна у 90-х. Тому сьогодні тобі і всім, кого з нами немає, я говорю: "Ти ще відкриєш очі". Такого, як ти, нема і не буде. З днем народження, Кузьма! Я знаю, ти чуєш мене!" – зазначила Руслана.

Ірина Білик опублікувала архівне фото з Кузьмою.

"Із твоїм днем тебе, Андрію! Сьогодні на твоєму фестивалі буду співати тільки для тебе!" – написала артистка.

Дмитро Монатік зауважив, що для нього пісні Кузьми є вічними, вона назавжди залишиться в серцях українців. Він додав, що для нього велика честь виконувати на сцені його пісні.

"З днем народження, легендарний Кузьма Скрябін! Ваша музика живе крізь роки! З великою радістю і честю завжди виконуємо "Старі фотографії" на концертах, плекаючи та проносячи любов до нашої культури!" – зазначив Дмитро Монатік.

Також лідер гурті «Антитіла» Тарас Тополя написав, що творчість Кузьми завжди буде актуальною.

«З днем народження, Кузьма! „Я не твій брат, ти не сестра моя. Ніколи не розказуй мені — хто. І в чому я винен на нашій землі. Люди, як кораблі“, — твої слова, які ніколи не втрачають актуальності. А ми співаємо твої пісні, дослухаємося і стараємося не сумувати», — написав музикант.

Нагадаємо, що рідні Кузьми ініціювали концерт його пам’яті у Києві.

Раніше «ФАКТИ» писали, що зірки чуттєво переспівали хіт Кузьми, в якому згадали Ірпінь, Чернігів та інші міста, що постраждали від війни.

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