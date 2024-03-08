«Вау»: популярний музикант вразив кавером на хіт Кузьми Скрябіна

Популярний український співак, фіналіст «Голосу країни» KHAYAT презентував кавер-версію пісні Кузьми Скрябіна «Побєда-Транс». Саме вона стала саундтреком пригодницького роуд-муві «Я, „Побєда“ і Берлін» за мотивами повісті легендарного музиканта.

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«Кузьма Скрябін зробив величезний внесок не тільки у розвиток музичної індустрії в Україні, а і для розвитку національної свідомості, тому робота над його кавером для мене за честь, — написав під відео KHAYAT. — Головною задачею було зберегти цей безтурботний вайб і певну шаржовість автора, загорнувши їх у свій фірмовий фантик, якщо можна так сказати. Але разом з тим, це і відповідальність, бо, наприклад, переспівати всіма залюблений хіт це одна справа, а дати нішевій пісні друге життя це однозначно виклик».

Режисером музичного відео став Антон Пільноватих, відомий співпрацею з багатьма топовими українськими артистами.

«Головною фішкою стало „магічне“ авто, — сказав Антон. — Ми прагнули створити для глядача таку реальність, в якій він точно зрозуміє, чому за це авто колекціонер віддав новий мерс. Для KHAYAT це був доволі незвичний образ, але він впорався. Вірю, що ця пісня та відеоробота відгукнуться глядачам і максимально занурять їх в атмосферу подорожі Кузьми».

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Глядачі оцінили роботу музиканта і написали свої враження під відео.

«Вау, щось нове і незвичне від Хаята, відчувається стиль Кузьми, але і той авторський фантик є», — зауважили у коментарях.

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«Найхітовіший трек до фільму, дійсно відчувається народність, яка була у Скрябіна, і автентичність голосу саме до цього треку підібрали вірно», — вважають дописувачі.

Нагадаємо, раніше свій кавер хіта Кузьми «Старі фотографії» презентував Монатік.

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