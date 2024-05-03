«Таких не вітаємо»: що заявили в Чехії про ухилянтів від мобілізації в Україні

Віднедавна українським чоловікам призовного віку за кордоном тимчасово перестали надавати консульські послуги. Це нечесно, коли одні воюють, а інші хочуть пересидіти за кордоном, пояснив це рішення міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

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Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський також прокоментував ситуацію. «Я розумію проблему виїзду українських чоловіків призовного віку. Чехія вже давно підтримує українських біженців, і ми вітаємо їх на нашій території. Але не тих, хто намагається уникнути встановленого законом призовного обов'язку», — цитує Яна Ліпавського видання Novinky.

Однак поки що можливості Чехії видворяти на батьківщину українських ухилянтів обмежені. «У чеської держави немає для цього правової основи. Вона не може відібрати чийсь тимчасовий захист тільки тому, що вирішила це зробити», — сказала Віра Гонускова, експертка з міжнародного права юридичного факультету Карлового університету. Теоретичний вихід вона бачить у тому, що Україна надішле повістку, а чоловік призовного віку, який перебуває за кордоном, їй не підкориться. Тоді Україна могла б притягнути такого громадянина до відповідальності і вимагати його екстрадиції з-за кордону за вчинення злочину, вважає експерт.

За даними чеської поліції, у країні 94 643 чоловіки віком від 18 до 65 років мають тимчасовий захист у зв'язку з війною в Україні.

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Згадане обмеження на видачу паспортів чоловікам, які перебувають за кордоном, також вважають у Чехії прийнятним способом боротьби з ухилянтами. «Кожен українець, який має у нас тимчасовий захист, зобов'язаний довести наявність чинного проїзного документа, де у нього вказаний тимчасовий захист. Якщо він цього не зробить, йому загрожує штраф у розмірі до п'яти тисяч крон і можливість адміністративної процедури депортації», — заявив Йозеф Урбан, представник Управління служби іноземної поліції Чехії. Однак паспорт дійсний протягом десяти років, тому очікувати масового повернення українців на батьківщину в короткостроковій перспективі не варто.

Раніше «ФАКТИ» публікували думку журналіста і військового Павла Казаріна: «Україна завмерла у шпагаті, коли гасло «ні капітуляції» доповнюється вимогою «ні мобілізації».

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