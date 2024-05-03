«Зрадники»: Леонід Невзлін про те, чому росія «нещадно б'є» по Харкову та Одесі, а селища на Донбасі стирає з лиця землі

Бізнесмен і громадський діяч Леонід Невзлін, який раніше назвав путіна психопатом, розповів, навіщо росія бомбить Харків та Одесу.

«Постійні терористичні удари російських військ по українських містах — це частина стратегії, яку в Кремлі називають створенням санітарної зони. Насправді це стратегія вигнання українців з тих територій, претензію на які путін оголосив ще у своїй «кримській промові».

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Багато хто дивується, чому так нещадно б'ють по Харкову та Одесі, де завжди був високий відсоток російськомовних українців. Чому бомблять Нікополь, а міста Донецької області просто стирають із лиця землі.

А відповідь проста. У запаленій уяві кремлівської кліки, яка увірувала в ідеї «руського міра», харків'яни, одесити мешканці Нікополя чи Запоріжжя — це «зрадники». Там справді не очікували запеклого опору українців, особливо у цих регіонах. Чекістсько-бандитські поняття нинішньої російської влади наказують максимально жорстоко розправлятися із «зрадниками».

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Кремль хоче, щоби українські міста спорожніли. Щоб їхні жителі або загинули, або мучилися та втекли. Щоб у «санітарній зоні» не було нікого — ні військових, ні цивільних, ні жінок, ні дітей. Вирішенню цього завдання підпорядковані всі зусилля путінської армії", — написав він.

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