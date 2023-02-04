«Нічого, окрім бажання знищити Україну, у мізках у путіна немає. І це означає, що будь-які домовленості будуть порушені», — Леонід Невзлін

Бізнесмен Леонід Невзлін назвав путіна психопатом, який за будь-що хоче знищити Україну, і зазначив, що єдиним варіантом є перемога над рф і тотальні санкції.

«Вже майже рік як путін вторгся в Україну зі своєю «спецоперацією», — пише Невзлін у соцмережах. — Більшість людей, як і раніше, продовжують інтерпретувати і прогнозувати його дії з погляду логіки нормальної людини. Пропонують свої послуги посередників, щоб домовитися.

Але якщо виходити з того, що він психопат (а це підтверджували багато авторитетних психіатрів), то взаємодія з ним може бути лише одна. Які особливості психіки тоді треба враховувати?

Для нього немає нормальних людських емоцій. Жалість, співпереживання, емпатія, дружба, любов до дітей чи батьківщини для нього — приблизно як ставлення до холодильника, столу, бетонозмішувача. Люди сприймаються психопатом так само, як ключка для гри в хокей або стілець із гарнітуру. Чи шкодуватиме він про те, що зламалася ніжка стільця чи що ключка заперечує проти удару? Знизує плечима і зробить заміну. З людьми — те саме.

Емоції психопат не відчуває, але знає, що вони мають бути і — як вони мають виглядати збоку. Тому імітує їх так, що звичайна людина може повірити, повестися і навіть називати це харизмою. Природа у гітлера чи путина у цьому плані однакова.

Що у психопата є по-справжньому — це світ його бажань. І жодних обмежень на шляху їхнього здійснення він не приймає — не важливо, чи це закон, чи людські життя. Неможливість здійснення викликає гнів і бажання мститися. І його ставлення до України будується саме на цій основі. Нічого, окрім бажання знищити її, у мізках у нього немає. І це означає, що будь-які домовленості все одно будуть порушені, і він відновить свої спроби.

Тому єдиний можливий варіант — повний розгром та тотальні санкції. Чим швидше, тим краще. Щоб був страх знову повторити. Було розуміння, що протистоїть йому велика сила об'єднаного світу. І не було більше можливостей — ані військових, ані економічних".

Фото з Вікіпедії

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